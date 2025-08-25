Прогноза за времето - 26 август 2025 г. (вторник)

На 26 август 2025 г. ще се радваме на слънчево време без неприятни горещини. През нощта валежите навсякъде ще спрат и облачността ще намалее до предимно ясно време, Вятърът от северозапад ще отслабне, на места и ще стихне. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни - над Южна България, но ще бъде без съществени валежи. Ще духа слаб вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°.

Над морето и планините

По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд - с по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Максималните температури ще бъдат 25°, мораската вода ще е Температурата на морската вода е 25°-26°. В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни - в следобедните часове, но без съществени валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 13°.

Следващите дни

Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за месеца. През следващите два дни ще бъде слънчево. В сряда от запад ще се появи разкъсана висока облачност, а в четвъртък повече облачност ще има сутринта в крайните югоизточни райони. Вятърът ще бъде от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната - по-често умерен. Температурите ще се повишават и в четвъртък максималните ще бъдат предимно между 28° и 33°.

