Бил си се срещу Украйна? Заобикаляш ЕС

Руснаците, които са участвали във войната срещу Украйна да не могат да влизат в ЕС. Очаква се това предложение да бъде представено на заседанието на Европейския съвет през юни, съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на Върховния представител по външната политика и сигурност ЕС Кая Калас. Украинският външен министър Андрий Сибиха подкрепи инициативата на ЕС и я нарече навременна.

Коментар

"Това е навременна и дългоочаквана стъпка, която ще покаже на всеки руснак, че подписвайки договор за участие в престъпната, агресивна война срещу Украйна, едновременно с това подписват и забрана за влизане в Европа“, отбеляза той. Според министъра подобна забрана е справедлива, тъй като хората, които воюват срещу европейски държави, не трябва да могат да пътуват свободно в рамките на ЕС. "Призовавам всички държави-членки на ЕС да подкрепят тази изключително важна мярка", каза още Сибиха.

Спад в миграцията

Припомняме, че Европа регистрира спад в миграцията: през първото тримесечие на 2026 г. броят на молбите за убежище е намалял с 18% до над 173 000. Най-голям брой молби са подадени във Франция, Испания, Италия и Германия. Това се дължи предимно на рязък спад в молбите от страна на сирийци и украинци, както и на по-рестриктивната миграционна политика на ЕС и промените в мигрантските потоци.

