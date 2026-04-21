Без следа. Руските власти скриха данните за престъпността

Статистически данни за престъпността в Русия през последните 20 години изчезнаха от уебсайта на Върховния съд. Данните на уебсайта на Съдебния отдел на Върховния съд на Руската федерация не бяха достъпни към вечерта на 21 април, съобщи „Новая газета“. Съгласно разпоредбите на Съдебния отдел на Върховния съд на Руската федерация, съдебната статистика се актуализира два пъти годишно - на 20 октомври и 20 април. Предходната година е трябвало да бъдат публикувани данни за цялата 2025 г., но това така и не се е случило.

От Съдебния отдел съобщиха, че достъпът до данни от криминалните досиета е блокиран поради „промени в разпоредбите за публикуване на статистика“, коментира журналистката Екатерина Бонч-Осмоловская. Тя добави, че отделът не е уточнил за какви промени става въпрос или кога ще бъдат публикувани данните. Журналистката предположи, че в бъдеще отделът може да върне само „силно омаловажена версия“.

Данните на Съдебния отдел съдържат информация за броя на осъдените по отделни членове на руския Наказателен кодекс, видове наказания и т.н. Това включва и престъпления, като държавна измяна, шпионаж, „фалшиви новини“ за армията, оправдаване на тероризма и т.н. През 2025 г. за първи път бяха публикувани данни за броя на осъдените, освободени от наказание след подписване на договор за военна служба с Министерството на отбраната – 350 души през първата половина на годината.

