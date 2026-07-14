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Как Путин спира руските деца да учат, за да попълни дефицита от работници

14 юли 2026, 18:58 часа 244 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Как Путин спира руските деца да учат, за да попълни дефицита от работници

Руските училища имат право да откажат прием на ученици от 10-ти клас, ако няма свободни места, съобщиха от Министерството на образованието за РИА Новости. Тези разяснения бяха дадени след многобройни оплаквания от родители, на чиито деца е отказан прием в 10-ти клас след 9-ти клас, позовавайки се на ниски знания, и вместо това им се предлага да продължат образованието си в т.нар. колежи.

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Индивидуален подбор

Министерството отбеляза, че училищата могат да провеждат индивидуален подбор за специализирани класове или такива с разширено изучаване на дадени предмети. Това се прави, като се вземат предвид средният успех и резултатите от държавния изпит, а в някои случаи се включват допълнителни приемни изпити и интервюта. Ако ученикът не премине подбора, трябва да му бъде предложена възможност да продължи образованието си в общообразователен клас или друго местно достъпно училище, добавиха от министерството.

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Отказът

Руските училища започнаха да отказват прием на ученици от 10-ти клас през 2024 г., след като диктаторът Владимир Путин поиска засилено обучение за работници, за да се справи с недостига на работна ръка във фабриките. Главната прокуратура разкри множество случаи на ученици, завършили девети клас, които не са записани в десети клас и на които е препоръчано да се запишат в колежи, позовавайки се на факта, че по-нататъшното образование в училище е организирано предимно в специализирани области. Междувременно се установи липса на достатъчно места в общообразователните класове, съобщи themoscowtimes.com.

Преориентиране

През 2025 г. руските власти продължиха кампанията си за преориентиране на тийнейджърите към средно професионално образование. През пролетта Путин разреши прием в технически училища въз основа на два изпита - руски език и математика - докато за прием в гимназия бяха необходими четири изпита. Според Министерството на образованието, същата година 63% от завършилите девети клас са избрали средни професионални училища, което е рекорд. За сравнение, през 2020 г. цифрата е била 43%.

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През 2026 г. приблизително 1,7 милиона завършили девети клас са се явили на държавната матура, но не всеки е успял да продължи образованието си в десети клас. В някои региони родителите съобщават, че от три до петима ученици са се състезавали за едно място в гимназията.

Прекалено много висшисти

По-рано ръководителят на Министерството на образованието и науката Валери Фалков заяви необходимостта от намаляване на дела на завършилите, насочени изключително към висше образование. Той посочи „свръхпредлагането“ на руснаци с университетски дипломи и призова техническите училища да обучават повече специалисти, за да отговорят на нуждите на икономиката.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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