Унгария: Затръшваме вратата в лицата на руснаците

Новият унгарски министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди заяви, че Будапеща възнамерява да възстанови доверието на съюзниците си и да се дистанцира от Русия. Според него интересите на Унгария съвпадат с тези на партньорите ѝ по НАТО, а политиката на предишното правителство, включително забавянето на подкрепата за присъединяването на Финландия към Алианса, е била грешка.

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„Затръшваме вратата пред руснаците право в лицата им“, каза министърът, като добави, че руските разузнавателни служби са се опитали да проникнат в Унгария „през задния вход“.

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