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Пожар в центъра на Брюксел, няколко души са открити мъртви в асансьорна шахта (ВИДЕО)

14 юли 2026, 17:50 часа 386 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Пожар в центъра на Брюксел, няколко души са открити мъртви в асансьорна шахта (ВИДЕО)

Няколко души най-вероятно са загинали при пожар в сграда в процес на строителство в центъра на белгийската столица Брюксел във вторник, 14 юли. Общо шестима са в неизвестност, съобщават местните власти. Пожарът е избухнал в кулата „Oкси“ (Oxy) в центъра на града, като причината за него все още не е ясна. Въпреки че е бил бързо потушен, когато пожарникарите са влезли в сградата, те са установили, че огънят се е разпространил до асансьорните шахти, където два асансьора са били блокирани.

Успели са да отворят единия и намерили там „няколко жертви – все още не знаем точно колко“, заяви Брехт Спейбрук, говорител на Прокуратурата по трудовите въпроси в Брюксел.

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Не е ясно колко са жертвите и изчезналите

„Възможно е това да са шестимата изчезнали, но може да има и още хора в другия асансьор или на друго място“, добави той, цитиран от BBC.

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Местните медии съобщиха, че двама души вече са били откарани в болница с тежки изгаряния, а един пожарникар е получил помощ на място, след като е бил изложен на висока температура.

Кулата „Окси“ все още е в процес на строителство и в бъдеще ще приюти апартаменти, хотел, ресторанти и барове. Тя се намира на 500 м от Гран Плас – централния бароков площад на Брюксел.

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Белгия Брюксел асансьорна шахта пожар
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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