Пожар в центъра на Брюксел, няколко души са открити мъртви в асансьорна шахта (ВИДЕО)

Няколко души най-вероятно са загинали при пожар в сграда в процес на строителство в центъра на белгийската столица Брюксел във вторник, 14 юли. Общо шестима са в неизвестност, съобщават местните власти. Пожарът е избухнал в кулата „Oкси“ (Oxy) в центъра на града, като причината за него все още не е ясна. Въпреки че е бил бързо потушен, когато пожарникарите са влезли в сградата, те са установили, че огънят се е разпространил до асансьорните шахти, където два асансьора са били блокирани.

Успели са да отворят единия и намерили там „няколко жертви – все още не знаем точно колко“, заяви Брехт Спейбрук, говорител на Прокуратурата по трудовите въпроси в Брюксел.

JUST IN: Multiple people dead, 6 missing, after a fire erupted at the OXY building in Brussels, Belgium; some victims found inside an elevator. pic.twitter.com/qha9vTTtyQ — Scope Report (@ScopeReport_) July 14, 2026

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Не е ясно колко са жертвите и изчезналите

„Възможно е това да са шестимата изчезнали, но може да има и още хора в другия асансьор или на друго място“, добави той, цитиран от BBC.

Местните медии съобщиха, че двама души вече са били откарани в болница с тежки изгаряния, а един пожарникар е получил помощ на място, след като е бил изложен на висока температура.

🚒🔥 TERRIBLE INCENDIE PLACE DE BROUCKÈRE



Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Tout mon soutien aux équipes de secours toujours mobilisées et à celles et ceux qui attendent des nouvelles des personnes encore portées disparues. 🕊️ pic.twitter.com/YnKGmkYQSE — Geoffroy Coomans de Brachène 🇧🇪🇪🇺🇺🇦 (@GeoffroyCoomans) July 14, 2026

Кулата „Окси“ все още е в процес на строителство и в бъдеще ще приюти апартаменти, хотел, ресторанти и барове. Тя се намира на 500 м от Гран Плас – централния бароков площад на Брюксел.

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