Опровергаване на митовете: Младите не искат деца и се страхуват от брака?

Младите хора по света все още искат да създават семейство и да стават родители, но все повече се сблъскват с финансови ограничения и липса на достъпни жилища. Това е заключението на Фонда на ООН за населението (UNFPA), който публикува резултатите от глобално проучване, обхващащо над 108 000 души на възраст от 18 до 39 години от 73 държави.

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Основната пречка

Според получените данни основната пречка са финансите. Повечето участници в проучването заявяват, че отлагат създаването на семейство поради икономическа нестабилност, високи цени на жилищата и липса на увереност в бъдещето. UNFPA смята, че тези фактори, а не променящите се ценности, оказват най-голямо влияние върху плодовитостта днес, предаде "Гласная".

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Митът за феминизма

Митът, че жените вече не искат деца поради разпространението на феминизма, се оказа грешен. Проучването установява, че както жените, така и мъжете все още планират да имат деца, предимно две. Освен това жените са по-склонни от мъжете да съобщават за пречки пред майчинството, вариращи от финансови проблеми до здраве и безплодие.

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Друг стереотип – че младите хора избягват брака – също се оказа неверен. Повече от две трети от анкетираните нарекоха брака идеалната връзка, а близо 80% смятат, че хората първо трябва да си намерят дългосрочен партньор и едва след това да имат деца. Един на всеки четирима анкетирани на възраст от 25 до 39 години призна, че би искал да създаде семейство, но все още не е срещнал подходящия партньор.

Младежки егоизъм

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Митът за младежкия „егоизъм“ също беше опроверган. Повечето анкетирани заявиха, че искат да станат родители не заради държавни плащания или други стимули, а защото свързват децата с щастие и пълноценно семейство.

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Специалистите от UNFPA смятат, че вместо да се опитват да убеждават младите хора да имат деца по-рано, правителствата трябва да се съсредоточат върху решаването на реални проблеми – осигуряване на достъпни жилища, стабилна заетост, качествено здравеопазване и подкрепа за младите семейства. Тези мерки, според авторите на проучването, ще помогнат на хората да реализират плановете си за родителство.

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