Уязвимостта на Путин: Златният ключ за прекратяване на войната в Украйна

Окупираният Крим трябваше да бъде върховното постижение на руския диктатор Владимир Путин - опорна точка във войната срещу Украйна и вътрешен символ на неговите имперски амбиции. Въпреки това полуостровът в момента се превръща от стратегически актив в критична уязвимост - както от военна гледна точка, така и за самия диктатор, подпалил пълномащабната война през февруари 2022 г. Днес населението на Крим живее с прекъсвания на тока и водата, без доставки и без гориво, защото украинските дронове нанасят удари по енергийни обекти, движещи се в тила цистерни и танкери с петрол.

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Мобилната интернет връзка е нарушена от чести прекъсвания на тока, общественият транспорт на практика е изчезнал, а продажбата на гориво на физически лица и фирми е забранена. Цените са се повишили рязко, а туристическият сезон, от който много хора зависят, е приключил.

Освен това за мнозина напускането на Крим е станало практически невъзможно. Украинските дронове са унищожили мостовете и сега контролират сухопътния маршрут през окупираната част на Южна Украйна към Русия. Тъй като кампанията за изолиране на Крим накланя везните в полза на Киев, много украинци вярват, че войната ще приключи именно на полуострова - там, откъдето всичко започна през 2014 г., пише Politico.

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От свещен символ за имперска Русия до огромна уязвимост

Крим е наистина специален. Войната в Украйна започна с анексирането му през 2014 г., превръщайки полуострова в почти свещен символ на имперската мощ на Русия.

През изминалото десетилетие Москва превърна полуострова във военна база, което позволи на нейните сили да окупират част от Южна Украйна по време на инвазията през 2022 г. Крим се превърна в сигурен тилов район на бойното поле, снабдяващ южния фронт на Русия, докато жителите на полуострова оставаха относително защитени от войната.

Снимка: Кримски мост, iStock

Това лято ситуацията се промени драстично. Благодарение на предимството на Украйна при безпилотните летателни апарати за атака със среден обсег, тя може да отслаби и дори да унищожи част от военния потенциал на Русия в южната част на страната, като наруши логистиката, която поддържа армията. Украйна се надява, че това ще принуди Кремъл да прегрупира силите си от други райони на фронта, което ще облекчи натиска върху украинската армия и ще намали руските атаки срещу украинските градове.

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Крим има и огромно лично значение за Путин, чиято популярност в страната скочи, когато полуостровът се върна под руски контрол. Загубата на Крим би нанесла пряк удар по репутацията му и би могла да подхрани вътрешното недоволство от неговото лидерство и от войната.

„Крим е златният ключ към имперските амбиции на Русия“, заяви Иля Павленко, бивш заместник-началник на Главната разузнавателна дирекция на Украйна.

Как Украйна може да си върне полуострова и да се сложи край на войната?

Но би ли могло това да приключи с връщането на полуострова към Украйна? Русия се подготвя от десетилетия да завземе Крим чрез военни, икономически, образователни и пропагандни средства, отбеляза Павленко. Украйна трябва да приложи подобен широк спектър от тактики.

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„Винаги сме казвали, че Крим е част от Украйна и че Украйна ще използва всички средства, за да си върне Крим. Крим не може да бъде върнат само с военни средства... В момента упражняваме военен натиск, за да дадем възможност на нашите дипломати да седнат на масата за преговори и да кажат: "Няма да оставим Крим настрана", отбеляза Павленко.

Но докато Украйна се надява да направи задържането на полуострова още по-трудно и скъпо за Русия, отколкото вече е, задържането вероятно ще бъде също толкова трудно и скъпо и за самата Украйна.

„Вярвам, че освобождаването на Крим е възможно. Но не в близко бъдеще“, заяви Андрий Загороднюк, председател на аналитичния център „Център за отбранителни стратегии“, цитиран от Politico.

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