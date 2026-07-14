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Лавров се оплаква от украински тероризъм в Азовско море, Русия удари кораб с фураж при Одеса (ВИДЕО)

14 юли 2026, 19:57 часа 727 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Лавров се оплаква от украински тероризъм в Азовско море, Русия удари кораб с фураж при Одеса (ВИДЕО)

Русия удари плаващия под флага на Танзания товарен кораб ATLAS BE ("Атлас") близо до украинското черноморско пристанище Одеса. Корабът е плавал от Черноморск за Турция, превозвайки слънчогледов шрот - това е вид фураж. Руски дрон с реактивен двигател обаче е ударил кораба, причинявайки пожар и убивайки един член на екипажа на плавателния съд - Още: Смърт сред екипажа на кораб под международен флаг в Одеса след руска атака (ВИДЕО)

Това се случва точно докато руският външен министър Сергей Лавров обясняваше как украинските далекобойни дронове поразяват кораби от руския сенчест флот. Тези удари, според Лавров, са тероризъм. Плюс редовните му оплаквания напоследък - че "договорките от Аляска" т.е. т.нар. "дух от Анкъридж" ги нямало, американският президент Доналд Тръмп нищо не коментирал, а Европа и Украйна действали така, че договореното в Аляска да бъде изоставено - Още: Украинските ВМС потопиха руския патрулен кораб "Изумруд" на ФСБ край Новоросийск

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кораб Сергей Лавров Русия фураж война Украйна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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