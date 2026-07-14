Лавров се оплаква от украински тероризъм в Азовско море, Русия удари кораб с фураж при Одеса (ВИДЕО)

Русия удари плаващия под флага на Танзания товарен кораб ATLAS BE ("Атлас") близо до украинското черноморско пристанище Одеса. Корабът е плавал от Черноморск за Турция, превозвайки слънчогледов шрот - това е вид фураж. Руски дрон с реактивен двигател обаче е ударил кораба, причинявайки пожар и убивайки един член на екипажа на плавателния съд - Още: Смърт сред екипажа на кораб под международен флаг в Одеса след руска атака (ВИДЕО)
Russia struck the Tanzania-flagged cargo vessel ATLAS BE off the coast of Odesa. The ship was sailing from Chornomorsk to Turkey carrying sunflower meal. A jet-powered drone hit the vessel, causing a fire and killing one crew member. #Ukraine pic.twitter.com/iy5SLi6hKY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2026
Това се случва точно докато руският външен министър Сергей Лавров обясняваше как украинските далекобойни дронове поразяват кораби от руския сенчест флот. Тези удари, според Лавров, са тероризъм. Плюс редовните му оплаквания напоследък - че "договорките от Аляска" т.е. т.нар. "дух от Анкъридж" ги нямало, американският президент Доналд Тръмп нищо не коментирал, а Европа и Украйна действали така, че договореното в Аляска да бъде изоставено - Още: Украинските ВМС потопиха руския патрулен кораб "Изумруд" на ФСБ край Новоросийск
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov claimed Europe and Ukraine buried US-Russia agreements reached in Alaska and tried to sideline Washington. He also labeled Ukrainian drone strikes on Russian vessels in the Sea of Azov “terrorism.” #Russia pic.twitter.com/c8J4dJ46xQ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2026