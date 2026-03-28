Бомба пред клон на "Банк ъф Америка" в Париж, атентатът е осуетен

28 март 2026, 16:08 часа 344 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Атентат, при който е трябвало да бъде задействано самоделно взривно устройство, е бил осуетен пред клон на "Банк ъф Америка" в 8-ми район на Париж, предаде Франс прес, като се позова на полицейски източници. 

Това е станало около 3:30 ч. на улица "Боатие". Там полицаи са забелязали и задържали мъж, който е поставил самоделното взривно устройство. То представлявало петлитрова туба с възпламеняема течност и механизъм за възпламеняване. 

Заподозреният е заявил, че са му били преведени 600 евро чрез Snapchat, за да извърши нападението, и е бил оставен до мястото с кола.

Още: Взривът в синагогата в Лиеж: Белгия търси иранска и палестинска връзка

Случаят е поверен на звеното за борба с тероризма към полицията на Париж.

Елена Страхилова Отговорен редактор
