Путин ожесточи позицията си: Генералите го лъжат, а той поглежда към западната граница на Украйна

Руските висши командири продължават да убеждават Владимир Путин, че войските им могат напълно да превземат Донбас до есента и че украинците едва се държат. А след като поеме контрол над Донбас, Путин не възнамерява да спре, както очевидно се заблуждават доста хора в Белия дом, а и европейски лидери - той ще отправи още искания за нови територии. Целта му е да получи поне цялата Левобережна Украйна (т.е. всички земи по източния бряг на река Днепър), а също така и Киев, и Одеса. А по-нататък да продължи към западните граници на Украйна.

Путин не е променил истинската си цел, въпреки факта, че украинските атаки във вътрешността на Русия показаха нейната уязвимост, въпреки щетите, които понася руската икономика и въпреки че руската армия отбелязва незначителен напредък на бойното поле. Нищо от това не е повлияло съществено на увереността на Путин, че украинският фронт ще се срине. А тази увереност се подхранва от докладите, които той получава от военното командване и в които очевидно картината на военните действия е представена по изкривен начин - затова Путин продължава да вярва, че печели.

За това написа и Financial Times в своя статия от преди няколко дни като се позова на двама души, които са имали пряк контакт с Путин, на двама други информирани източника, участващи в задкулисните разговори, както и на украинското разузнаване. "Те (руското военно командване - бел. ред.) му казват (на Путин), че украинците едва се държат и че им свършват хората", е потвърдил един от източниците пред изданието.

Точно затова Путин отхвърли предложенията на Европа да е посредник в мирния процес и очевидно не иска никакви преговори, докато Украйна не се изтегли от Донбас. Така той се върна към старата си позиция, която датира вече от няколко години - украинската армия да напусне Донбас и едва след това ще има прекратяване на огъня и преговори. И забележете, той не говори за край на войната и постигане на мир, а само за спиране на огъня, след което се готви да отправи нови искания.

Защото ако получи Донбас, следващата му стъпка ще е да предяви искания за Херсон и Запорожие (които още през 2022 г. включи в руската конституция, дори без да ги е завладял) - и това са прогнозите на украинското разузнаване.

Ако се върнем пак на Financial Times, един от източниците му в горепосочения материал, който е бил в контакт с Путин, разказва как лично е помолил Путин да спре войските си на сегашната линия, а той е отказал. "Опитах се да го убедя да спре на настоящата фронтова линия. Но той продължава да казва: "Не, не мога да се съглася на това."

Странно е защо това все още не се разбира от европейските партньори на Украйна и от САЩ, макар президентът Володимир Зеленски да е предупреждавал многократно - Путин може да бъде спрян само на бойното поле, Русия разбира само от сила т.е. руската агресия може да бъде прекратена единствено по военен път, с помощта на оръжията.

В подкрепа на предупрежденията на Зеленски дойдоха, за пореден път, думите на Путин на 9 май на пресконференцията, която той даде веднага след Парада на победата, когато той хем каза, че "нещата отиват към завършек", хем заяви, че може да стигне до западните граници на Украйна. Тоест Путин не скри, че за него прекратяването на войната означава Русия да се разпростре до западните граници на Украйна. С други думи това е още едно доказателство, че всякакви опити на Запада да тласка Украйна към отстъпки, е просто невъобразимо подценяване и недалновидност относно плановете на Русия.

Междувременно, както писахме, новите данни на украинското разузнаване сочат, че Русия оказва натиск върху Беларус да се включи в руските въздушни атаки - с операции от беларуска територия към Чернигов и Киев, или дори срещу някоя от балтийските републики, които са част от НАТО. Зеленски: Русия планира да въвлече Беларус в атака срещу нас или срещу страна от НАТО (ВИДЕО)

Пореден ясен знак, че подмятанията за "мирни преговори" се използват от Путин за прикритие на истинската му цел - пълният контрол над Украйна.