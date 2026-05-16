Естония: Сега не е време за преговори с Кремъл

16 май 2026, 18:40 часа
Европа трябва да се въздържа от директни преговори с Кремъл, тъй като Русия в момента е в нестабилна позиция. Вместо да търсят компромис, европейските съюзници трябва да увеличат натиска върху санкциите. Това заяви естонският външен министър Маргус Цахкна, предаде Bloomberg. Според естонския дипломат Москва е активизирала контактите с европейските страни на фона на икономически проблеми и липсата на значителен напредък на фронтовата линия в петата година на пълномащабно нахлуване.

Целта на Кремъл

Основната цел на Кремъл е да намери изход, така че отговорът на Запада трябва да бъде затягане на ограниченията, а не подпомагане на Русия. „Сега не е моментът за разговори или преговори. Сега е моментът да се окаже натиск върху Русия“, подчерта Цахкна в интервю в кулоарите на конференцията „Ленарт Мери“ в Талин.

Той нарече мисленето на някои европейски лидери, които се стремят да поемат дипломатическата инициатива, „много опасно“, докато усилията на САЩ за разрешаване на конфликта са в застой поради фокуса на Вашингтон върху войната в Иран.

„Не сме много оптимистично настроени към идеята, че всички се втурват към Москва и казват: „Хайде да започнем да говорим“, защото Русия е по-слаба. Сега не е моментът“, добави министърът.

Признаци на уязвимостта на Путин

Цахкна е убеден, че руският диктатор Владимир Путин изчерпва възможностите си и че многобройните кръгове западни икономически санкции имат реално въздействие. В допълнение към огромните загуби на бойното поле, Украйна предприема ефективни удари срещу руските петролни производствени и транспортни съоръжения дълбоко в руска територия.

Сред другите фактори, допринасящи за уязвимостта на Кремъл, естонският министър подчерта нарастващото разочарование в Русия от прекъсванията на мобилния интернет и икономическите трудности. Той също така припомни значителното намаляване на военния парад в Москва за Деня на победата на 9 май и отстраняването от власт на унгарския премиер Виктор Орбан, ключов съюзник на Путин в ЕС. Политическите промени в Будапеща вече позволиха на ЕС да приеме нов пакет от санкции и да одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна.

Според дипломата, общият тон в Европа вече се е променил и повечето страни разбират, че Русия е в несигурно положение.

