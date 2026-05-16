Русия харчи ударно за нови войници, бюджетният дефицит е чудовищен. Руски дронове удариха коли на ООН (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските регионални власти са увеличили повече от 2 пъти средните си месечни разходи за военни вербовчици и еднократни бонуси за набиране на нови руски войници, съобщава руската опозиционна медия "Важни истории". Разходите са скочили от 358 милиона рубли (около 4,92 милиона долара) през 2025 г. до 802 милиона рубли (около 11,02 милиона долара) през 2026 г. Регионалните разходи вероятно допълнително натоварват федералния бюджет, тъй като Москва редовно отпуска заеми на регионалните правителства и опрощава дългове, както направи на 14 май за Архангелска, Калушка, Липецкая, Оренбургска, Смоленска и Тулска области.

Регионите са готови да платят над 500 000 рубли за набиране на войници. Най-високият еднократен бонус е в Рязанска област - 575 000 рубли за чужденец извън ОНД. Общините предлагат още повече: властите на Уфа плащат рекордните 600 000 рубли. Ивановска област е лидер по разходи за плащания на вербовчици от въвеждането им, с почти 1,2 милиарда рубли. По-голямата част от тази сума е отишла в Центъра за творчески решения. В него има само един служител - основателят му Дмитрий Груздев, който е правил бизнес с Михаил Анциферов, член на общинския съвет на Иванов от партия "Единна Русия" т.е. партията на Путин. Саратовска област е втора по плащания (над 1 милиард рубли), а Тверска област е трета (988 милиона). За да покрият плащанията на вербовчици, регионите е трябвало да използват резервни фондове - Още:

Отделно, украинското външно разузнаване отчете, че Русия вече харчи значително повече, отколкото е планирала за 2026 година – естествено, заради войната в Украйна. За първите 4 месеца на годината руският бюджетен дефицит е вече 78,4 млрд. долара, което е почти двойно повече спрямо същия период на миналата година. Всъщност Русия планира за цялата 2026 година да има бюджетен дефицит от 50,5 млрд. долара! А общо Русия е изхарчила 235 млрд. долара през първите 4 месеца на тази година, главно за военни цели и свързани с тях социални обезщетения. В свой материал Forbes съобщи, че през първото тримесечие на 2026 година 209 000 малки и средни компании в Русия са спрели работа и по същество са фалирали.

Показателно как това се отнася към войната е, че според Владислав Васюк, украинския комисар по санкциите, при последната масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна от 13-14 май, Русия е използвала крилати ракети Х-101, които е произвела през вече второто тримесечие на тази година (а то дори не е свършило) т.е. всичко, което се произвежда, отива веднага в употреба и това поставя въпрос колко са руските резерви. В отломки от руски ракети все още украинците намират значително количество западни компоненти, подчерта Васюк.

Междувременно, руският диктатор Владимир Путин продължава да рисува картина на просперитет за Русия. Той обяви, че икономическите мерки на руското правителство са започнали да генерират "ограничени, но все пак позитивни резултати". По думите му, руската търговия на едро се е увеличила с 8% през март, но 2025 година, а не настоящата, търговията на дребно се е увеличила с 6,2%, промишленото производство се е увеличило с 2,3%, а производството се е увеличило с 3%. Путин твърди, че БВП на Русия е нараснал с 1,8% през март тази година и че безработицата е останала ниска на 2,2% - всичко това са съобщени от руския министър на икономическото развитие Максим Решетников данни. Руското опозиционно издание The Bell отбелязва, че Путин не е споменал, че данните от руското министерство на икономическото развитие показват, че руският БВП е намалял на годишна база през януари и февруари 2026 г., нито че министерството е намалило годишната си прогноза за растеж на БВП за 2026 г. от 1,3 процента на 0,4 процента, отчита ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

"Постиженията“ на Русия на бойното поле

Вчера, 15 май, един от Z-каналите публикува видеокадри как руски дронове удрят по автомобили на хуманитарната мисия на ООН в украинския град Херсон. Z-каналът "От Мариупол до Карпатите", свързан с подразделението на руската армия "Ескадрон", част от 18-та общовойскова руска армия, публикува видео на руски удари с дронове по превозни средства с отличителни знаци на ООН и обяснение как това е направено, защото нямало уведомления за тези коли, нито договорени хуманитарни коридори – значи било номер на украинската армия да си организира логистика. Публикацията обаче беше изтрита по-малко от 2 часа по-късно – но нищо в Интернет не изчезва завинаги, след като е веднъж публикувано, а руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA я възстанови:

📹 Russians posted footage of the attack on a UN humanitarian convoy in Kherson — but later deleted it



In practice, this looks like indirect confirmation that Russia was behind the strike.



The UN later condemned the attack on the humanitarian mission, though it did not specify… pic.twitter.com/t5SIrWHHhB — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2026

Друг показателен случай – съд в Брянск т.е. руски съд е постановил, че жена, която е била убита на 12 януари, 2025 година в Карачевска община, е загинала защото ракета от руска ПВО система "Панцир" ѝ е нанесла смъртоносна рана в главата. Официално руските власти твърдяха, че тя е убита от украинска въздушна атака – само че експертиза на Руския следствен комитет показа, че истината е друга:

И на този фон, руският външен министър Сергей Лавров не спира с лъжите – Ангела Меркел и Франсоа Оланд искали да спечелят време с Минските споразумения, за да въоръжат Украйна, това била "поддръжка на нацизма в Европа", а на украинския президент Володимир Зеленски била отредена ролята на "фюрер". Лично Владислав Сурков, сивият кардинал на Путин, заяви преди 3 години, че никой в Кремъл не е искал и не е работил Минските споразумения да бъдат изпълнени - ОЩЕ: Не искахме Минските споразумения да работят: Сивият кардинал на Путин го призна

Lavrov claims Germany is "again leading the movement to support Nazism in Europe" and Zelensky has been "assigned the role of Führer." pic.twitter.com/xgXr1EnnfX — WarTranslated (@wartranslated) May 15, 2026

Де факто отговор на Лавров даде бившият германски канцлер Олаф Шолц – Путин няма да спечели войната в Украйна и няма да постигне нито една от стратегическите си цели с тази война. Основната цел е Украйна да е придатък на Русия както Беларус и да слуша и изпълнява всичко, което Владимир Путин иска. Но че руският диктатор не спира да опитва си личи постоянно – снощи той издаде указ, с който улеснява живеещите в Приднестровието (непризнатия руски анклав в Молдова) да вземат по-лесно руско гражданство:

Former German Chancellor Scholz:



Putin must not win the war. That was the aim.



And honestly, he will not win the war.



Go through all his aims: he will not reach a single one of them. pic.twitter.com/yAnSjnd8aR — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

А американският президент Доналд Тръмп отдавна показва, че Украйна изобщо не му е приоритет. Той дискутирал темата с китайския си колега Си Дзинпин – изглеждало добре за Украйна, до руската въздушна атака от 13-14 май, която уби 24 души, включително 3 деца, но щял да се уреди въпросът – ОЩЕ: Цял блок в Киев е сринат, след като Русия пак засипа с ракети Украйна (ВИДЕО)*

Journalist: Did you discuss Ukraine with President Xi? Any movement on that?



Trump: We discussed it, we'd like to see it settled. Until last night it was looking good, but they took a big hit last night. So it's going to happen, but it's a shame. 25,000 people died last month. pic.twitter.com/bLd273iCCf — WarTranslated (@wartranslated) May 15, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна продължава да е чудовищна и е явно показателно какво се случва след примирие – прегрупиране и нови, по-силни атаки. На 15 май са станали 263 бойни сблъсъка спрямо 257 на 14 май т.е. четвърто поредно денонощие с над 200 бойни сблъсъка, сочи статистиката на украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 270 контролирани авиационни бомби (КАБ) тоест с 53 по-малко спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3027 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 130 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9153 FPV дрона, което е с около 640 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

35 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, като вече е очевидно, че украинците нямат устойчиви позиции никъде в Покровск, нито в Мирноград – украинският генщаб изключи и двата града от списъка с бойни действия, местата на боеве са селата в околностите от запад и север. Още 23 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но не е имало нито една руска пехотна атака откъм Часов Яр т.е. Краматорското направление. Геолокализирани видеокадри от руски обстрели в Константиновка по нови украински позиции подсказват, че има украински напредък в източната част на града, както и в село Иванопиля, което е източно предградие на самата Константиновка. 33 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област. 13 руски пехотни атаки са организирани в Лиманското направление, а още 10 – в района на Вовчанск, Южнослобожанското направление. За Лиманското направление Z-каналът "Два майора" казва, че боевете продължават в покрайнините на град Лиман, без съществени промени.

Още: Путин отчаяно търси кой да прави оръжия, Украйна представи "Фрея" - ПВО срещу руски балистични ракети (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ukraine’s 425th Skelya Assault Regiment resumed operations in southern Dnipropetrovsk Oblast, controlling the Berezove-Ternove area and clearing Russian strongpoints near Zlahoda. Russian 5th and 69th brigades and a Rubikon command post were hit. #Ukraine pic.twitter.com/rPYgZVRSa0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 15, 2026

В украински форуми и информационни източници се обсъжда и как Украйна вече изстрелва по над 1000 хелиеви балона към Русия, които основно са примамки за ПВО, но понякога носят бомби и дори дронове, които се изстрелват впоследствие към съответните цели. Употребата на такива балони от Украйна датира още от 2024 година. Евтини, бързо разгръщащи се и трудни за сваляне, аеростатите играят все по-голяма роля в ударите на Украйна с голям и среден обсег.

Още: Украинските дронове пак донесоха беди във формата на пожари за Русия (ВИДЕО)