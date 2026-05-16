Автомобил се вряза в хора в италианския град Модена (СНИМКИ И ВИДЕО)

Няколко души са пострадали, след като автомобил се вряза в хора в центъра на северноиталианския град Модена, съобщи Reuters. Колата се забила във витрината на магазин, а шофьорът след това намушкал минувач, който се опитал да го спре, добавят местните медии. По първоначални данни 12 души са пострадали, някои от тях тежко. Полицията е задържала нападателя.
The car after ramming attack and the road in central Modena, Italy, on Via Emilia Centro near Largo Porta Bologna. https://t.co/6kfCmsyikS pic.twitter.com/jtVmi0sQHj— Finally Did it 💫 (@Finallydiditonx) May 16, 2026
Припомняме, че в началото на месеца най-малко двама души загинаха, а няколко бяха ранени, след като кола се вряза в тълпа в източногерманския град Лайпциг. Нападателят бе задържан, съобщи кметът на града Буркхард Юнг. По информация на началника на пожарната Аксел Шух ранените са 22-ма, двама от които сериозно. Приблизително 40 пожарникари и 40 парамедици пристигнаха на мястото на инцидента, заедно с два хеликоптера. Полицията потвърди, че кола е блъснала няколко души в централната част на улица „Гримайше щрасе“, преди да потегли.
Modena, Italy: A speeding car mowed down pedestrians on Via Emilia in Largo Porta Bologna, injuring at least seven, three seriously, before crashing into a shop; the Moroccan‑origin driver fled, stabbing a passerby who stopped him, and is now in police custody. pic.twitter.com/Xrq6oiAzHN— GeoTechWar (@geotechwar) May 16, 2026