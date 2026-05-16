Спорт:

Автомобил се вряза в хора в италианския град Модена (СНИМКИ И ВИДЕО)

16 май 2026, 20:01 часа 861 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Автомобил се вряза в хора в италианския град Модена (СНИМКИ И ВИДЕО)

Няколко души са пострадали, след като автомобил се вряза в хора в центъра на северноиталианския град Модена, съобщи Reuters. Колата се забила във витрината на магазин, а шофьорът след това намушкал минувач, който се опитал да го спре, добавят местните медии. По първоначални данни 12 души са пострадали, някои от тях тежко. Полицията е задържала нападателя.

Кола се вряза в тълпа в Лайпциг, има загинали и ранени (ВИДЕО)

В началото на месеца

Припомняме, че в началото на месеца най-малко двама души загинаха, а няколко бяха ранени, след като кола се вряза в тълпа в източногерманския град Лайпциг. Нападателят бе задържан, съобщи кметът на града Буркхард Юнг. По информация на началника на пожарната Аксел Шух ранените са 22-ма, двама от които сериозно. Приблизително 40 пожарникари и 40 парамедици пристигнаха на мястото на инцидента, заедно с два хеликоптера. Полицията потвърди, че кола е блъснала няколко души в централната част на улица „Гримайше щрасе“, преди да потегли.

Още: Жената, нападнала четирима с нож, влиза в психиатрия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
кола ранени инцидент Модена
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес