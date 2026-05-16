Зеленски: Русия планира да въвлече Беларус в атака срещу нас или срещу страна от НАТО (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия се стреми да въвлече още повече Беларус във войната си в Украйна и обмисля планове за нападение срещу Северна Украйна или държава член на НАТО от беларуска територия, предаде Ройтерс. "Продължаваме да регистрираме опити на Русия да въвлече Беларус по-сериозно във войната срещу Украйна", написа Зеленски в приложението Телеграм след среща с представители на армията и разузнаването.

Той каза, че Киев има информация за скорошни контакти между Русия и беларуския президент Александър Лукашенко, който бива убеждаван от Москва да се присъедини към "нова руска офанзива". "Русия обмисля планове за операции на юг и на север от Беларус - както по направлението Чернигов-Киев, така и срещу една от държавите от НАТО, директно от беларуска територия", посочи украинският държавен глава.

На юг Беларус граничи с Украйна, а на запад и север с държавите членове на НАТО Полша, Литва и Латвия. Лукашенко, който е един от най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин, предостави територията на страната си на руски войски, които нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., припомня Ройтерс, като допълва, че засега Минск не е изпратил военнослужещи да се сражават на страната на Москва срещу Киев.

„Ние ясно разбираме какво се обсъжда между Русия и ръководството на Беларус. Руснаците наскоро засилиха активността си – имам предвид преговорите с Александър Лукашенко. Те искат да въвлекат Беларус много по-дълбоко във войната и да започнат допълнителни агресивни операции именно от територията на Беларус – било то срещу нашия фронт Чернигов-Киев в Украйна, или срещу някоя от страните от НАТО, граничещи с Беларус. Разбира се, ще продължим да защитаваме Украйна, да защитаваме нашия народ, украинците. Наредих на украинските сили за отбрана и сигурност да подготвят план за отговор, който ще разгледаме и одобрим на заседанието на щаба. Ще укрепим направлението Чернигов-Киев. Нашите партньори също са наясно с това, което се случва, и с натиска, под който е поставена Беларус“, заяви Зеленски.

Той отново обяви, че разполага с руски документи, в които са очертани цели за удари в Киев и други украински градове по политически и военни обекти, където могат да се намират армейското ръководство и правителствени служители. „Те отдавна подготвят този план и сега, след Иран, отново са станали активни – опитват се да ни локализират и да проследяват нашите движения. Същото важи и за други членове на украинското ръководство, разузнавателните агенции и нашите специални служби. Някои в Москва все още не са разбрали, че украинците никога няма да се откажат от своята независимост. По един или друг начин – дали на улица „Банкова“, или без „Банкова“ – ние няма да се откажем от нашата земя, суверенитета си или държавата си“, категоричен бе украинският президент.