Броят на жертвите в Киев расте, Украйна порази руска военна част с ПВО системи в Новоросийск (ВИДЕО)

Тази нощ, 13 срещу 14 ноември, руските сили нанесоха мощен комбиниран удар по украинската столица Киев, при който за пореден път взеха цивилни жертви. Най-малко петима души са загинали, а броят на ранените постоянно расте - пострадалите са 29, гласи най-актуалната информация на местните власти. "Спасителите все още гасят пожар и разчистват отломките в сграда в район Деснянски... Възможно е обаче все още да има хора под отломките. Операцията по издирването продължава“, заяви кметът Виталий Кличко.
Още: Киев гори, Новоросийск - също. 216 украински дрона, но руска ПВО изглежда порази най-голямото черноморско руско пристанище (ВИДЕО)
Украинските военновъздушни сили съобщиха, че 419 от 449 руски безпилотни летателни апарата и ракети са били свалени или унищожени през нощта. Русия е използвала 430 дрона и 19 ракети, включително три аеробалистични ракети "Кинжал", една противокорабна ракета "Циркон", шест крилати ракети "Искандер-К"/"Калибър" и девет балистични ракети "Искандер-М"/KN-23, се посочва в доклада на украинските ВВС.
Основният фокус на удара беше град Киев. Регионите Киев, Харков, Одеса, Полтава и Черкаси също бяха засегнати от атаката. Общо 405 дрона, две аеробалистични ракети "Кинжал", шест балистични ракети "Искандер-М"/KN-23 и шест крилати ракети "Искандер-К"/"Калибър" бяха свалени или неутрализирани.
Още: Руски дрон се вряза в опашка от хора на пазар посред бял ден: Поне двама убити (СНИМКИ)
Украинските въздушни сили съобщиха, че са регистрирани 23 удара от ракети и безпилотни летателни апарати на 13 локации, както и падане на свалени безпилотни летателни апарати или техни фрагменти на 44 локации.
Говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат потвърди, че Киев е бил атакуван с множество балистични ракети, 9 „Искандер“, от които 6 са били успешно пресечени. Той похвали ефективността на системите Patriot и добави, че са били свалени и 2 аеробалистични ракети „Кинжал“. Що се отнася до ракетата „Циркон“, която според информациите е била изстреляна към Суми, той отбеляза, че информацията все още се изяснява.
Ukraine’s Air Force spokesperson Yurii Ihnat confirmed that Kyiv was targeted by multiple ballistic missiles, 9 Iskanders, of which 6 were successfully intercepted. He praised the effectiveness of the Patriot systems and added that 2 Kinzhal aeroballistic missiles were also… pic.twitter.com/rSpvMMvF4N— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 14, 2025
Убити и ранени в Одеска област
Двама души са загинали, а 7 други са ранени при руска атака с дронове срещу пазар в Черноморск, област Одеса.
"Според предварителни данни двама души са загинали, а седем други са ранени, някои от които в тежко състояние. Информацията за жертвите се изяснява. Ударът е нанесъл щети на градския площад, витрини на магазини и частни автомобили. Вълната от взрива е счупила прозорците на близък колеж. Спасители и всички необходими служби работят на мястото на инцидента“, заяви ръководителят на областната администрация Олег Кипер.
Удар по няколко руски пускови установки
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили са използвали през нощта ракети „Нептун“ с голям обсег, за да атакуват „конкретни цели“ в Русия.
Масивна украинска атака през нощта удари територията на военна част 26345, където се намира 1537-и полк „Червено знаме Кубански казашки противовъздушни ракети“ от 51-ва дивизия за противовъздушна отбрана на Русия, според анализ на снимки и видеоклипове от експлозията в Новоросийск, предава руският опозиционен канал ASTRA.
Още: "Транснефт" спря изпомпването на петрол след мощния удар в Новоросийск, обявено е извънредно положение (ВИДЕО)
Според сателитни изображения и публично достъпна информация, в частта се намират няколко пускови установки на противовъздушни ракетни системи C-300/C-400, както и противовъздушна ракетна система "Панцир" C-1. Мястото на разполагане на системите се намира на около 600 метра южно от хипермаркета на ул. "Григориева 1". Видеото е заснето от съседни сгради на същата улица, анализира ASTRA.
Руското министерство на отбраната и местните власти не са съобщили за никакви щети по военната част.
Ukrainian forces struck a Russian air defense unit in Novorossiysk overnight, hitting two S-400 battalions and one Pantsir-S1 system. pic.twitter.com/mdLi6b6eZT— WarTranslated (@wartranslated) November 14, 2025
Мощният украински удар засегна най-вече товарен петролен комплекс на "Транснефт" В Новоросийск е обявено извънредно положение.
Още: Бомба в газопровод на ел. подстанция в Москва: Най-известните руски канали в Телеграм алармират (ВИДЕО)
Fires are visible in Novorossiysk following the overnight strikes, according to satellite mapping. Russian sources report Neptune anti-ship missiles were used in the attack. pic.twitter.com/JjNae3VBHi— WarTranslated (@wartranslated) November 14, 2025
An extended video has surfaced showing the strike on the Sheskharis oil terminal in Novorossiysk. The footage captures multiple explosions and a large fire engulfing the facility. Russian air defense can be seen trying to intercept incoming Ukrainian drones and missiles. https://t.co/8Xd2hL3qxR pic.twitter.com/IE36fWAnzT— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 14, 2025