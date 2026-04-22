Броят на мигрантите в ЕС достигна рекорд: Коя е основната дестинация?

Броят на имигрантите, пребиваващи в Европейския съюз, се е покачил до рекордно високите 64,2 милиона през 2025 г., което е с около 2,1 милиона повече спрямо година по-рано, според доклад, публикуван в сряда от Центъра за изследвания и анализ на миграцията към RFBerlin, предаде Reuters. Цифрата е сравнена с 40 милиона през 2010 г., се казва в доклада, позовавайки се на данни на Евростат и Агенцията на ООН за бежанците.

Коя страна е най-големият приемник?

Германия остана най-големият приемник на чуждестранни граждани в блока с близо 18 милиона, 72% от които в трудоспособна възраст, докато Испания отбеляза най-бърз растеж напоследък, добавяйки около 700 000 души, с което населението на родените в чужбина достигна 9,5 милиона.

„Германия остава основната дестинация за мигранти в Европа, както в абсолютни стойности, така и до значителна степен спрямо населението си“, каза Томазо Фратини, един от авторите на доклада.

В проучването се посочва, че миграционните модели са неравномерни в целия блок, като Люксембург, Малта и Кипър се сблъскват с по-висок дял на имигранти спрямо размера на населението си. Молбите за убежище също бяха концентрирани в определени страни, като Испания, Италия, Франция и Германия представляват близо три четвърти от всички молби. Германия е приела най-голям брой бежанци като цяло - 2,7 милиона.