Сърбия, чийто президент е пръв приятел с руския диктатор Владимир Путин, е арестувала 20-годишен младеж за участие във войната в Украйна, съобщава македонското издание "Вечер", позовавайки се на изявление на сръбското министерство на вътрешните работи. Младежът е арестуван по заповед на Висшата прокуратура в Белград. В ареста на младежа са участвали Дирекцията на криминалната полиция, Службата за борба с тероризма и Агенцията за сигурност и разузнаване, като причината за ареста е "подозрение за участие във война или въоръжен конфликт в чужда държава".

Какво са намерили в младежа?

В заподозрения са открити военна карта на украинската армия, пълна камуфлажна униформа с отличителни знаци, както и каска с вградена камера. Намерени са и съпътстващи документи, показващи зачислението му в украинската армия.

На заподозрения е наложена мярка за задържане до 48 часа и ще бъде предаден на компетентната прокуратура с повдигнати обвинения.

Сърбия обаче дава оръжие за Украйна

В последните десетина години, откакто Александър Вучич е на власт в Сърбия, страната играе едновременно с Изтока и Запада и по-конкретно - опитва се да балансира между Русия и Европейския съюз. Войната в Украйна обаче показа, че Белград все повече клони към Запада, тъй като от Белград се изпращат оръжия в Украйна, отбелязва "Нойе Цюрхер Цайтунг", цитирани от "Дойче веле". В позиция през юни миналата година Федералната служба за сигурност на Русия отправи обвинения към Белград, че се държи нелоялно. Сръбските доставки на оръжия и муниции за Украйна били "нож в гърба" на Русия. Сръбската оръжейна индустрия печелела от кръвопролитията на славянските братски народи. Сърбия забравяла кои са истинските ѝ приятели и кои са нейните врагове.