Антон Станков: Думите на Демерджиев ме изненадаха повече от оставката на Сарафов (ВИДЕО)

Думите на Иван Демерджиев ме изненадаха повече от оставката на Борислав Сарафов. Това каза в предаването Студио Actualno юристът Антон Станков, който беше министър на правосъдието от 2001 до 2005 г. в правителството на НДСВ. Той коментира казаното от бъдещия депутат от “Прогресивна България“ и бивш служебен вътрешен министър Иван Демерджиев, който написа във Фейсбук, че Сарафов трябва незабавно да подаде оставка. Часове след това и.ф. главен прокурор обяви намерението си да напусне поста. Ето какво каза Антон Станков в отговор на въпрос изненадан ли е от оставката на Сарафов: “По-скоро изненада в мен предизвика предизвикателството, което отправи Иван Демерджиев. Той каза “Сарафов днес трябва да подаде оставка.“

Още: Борислав Сарафов подаде оставка!

Съответно Сарафов, ако сте следили, пусна едно становище, в което каза аз това го мисля от дълго време, така, така така.. Но така или иначе, променената политическа ситуация доведе до тази оставка.

В същото време трябва да бъдем трезви, с хладен ум. Това не променя за момента нещата. Истинската промяна ще дойда, когато бъде избран новият Висш съдебен съвет (ВСС).

Снимка БГНЕС

Още: Йотова след оставката на Сарафов: По-добре беше да се оттегли доста отдавна

Съответно и новият министър на правосъдието, който ще бъде и който ще дирижира, надявам се, процесите.“

Трябва да се промени моделът на прокуратурата

Има ли политика в тази оставка и не е ли тя самопризнание чие кадрово откритие е бил Борислав Сарафов?

“Мисля, че няма хора, които си правят илюзии чие кадрово решение е това. Вижте, аз съм свикнал да мисля не като политик, а като държавник.

Още: Не е виц: Пеевски също приветства оставката на Сарафов

Ако не променим модела, по който работи прокуратурата, т. е. структура, организация и т. н., не можем да очакваме друг резултат. Нещата трябва да бъдат много по-дълбоки, много по-сериозни.

Един истински анализ на това тази прокуратура върши ли ни работа като общество. Защитава ли интереса, или е просто един инструмент за политически натиск, периодично използван срещу този и онзи.“

Браво на колегите: Така Антон Станков коментира изразеното от прокурори недоволство от това, което се случва в прокуратурата. Проблемите в прокупатурата трябва да се решат на конституционно ниво, смята той.

Още: Андрей Янкулов с първа реакция след оставката на Сарафов

