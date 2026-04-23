Тръмп се похвали, че е спасил ирански жени от екзекуция, Иран отрича

23 април 2026, 0:16 часа 376 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че по негово искане Иран се е въздържал от екзекуция на осем жени, приветствайки това като „много добра новина", предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. "Много добри новини “, зарадва се президентът на САЩ в сряда в своята мрежа Truth Social, добавяйки: „Много съм благодарен на Иран и неговите лидери, че уважиха молбата ми", пише още френският вестник. 

Иран отрича

Иранските власти обвиняват Доналд Тръмп в „невярна информация“ относно въпросните жени.

„Доналд Тръмп няма реална власт на място, което го е накарало да си изфабрикува успехи въз основа на невярна информация “, заяви Мизан, официалният информационен орган на иранската съдебна система.

Мизан вече отрече вчера, че няколко ирански жени са на път да бъдат екзекутирани, като някои от представените като заплашени са били освободени, а други са изправени само пред затворническа присъда.

Екзекуциите в Иран

Най-малко 1639 души са били екзекутирани в Иран през 2025 г., което е най-високият брой, регистриран в страната от 1989 г. насам, заявиха Iran Human Rights и Together Against the Death Penalty в съвместен доклад от 13 април. А от началото на атаките на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари използването на смъртното наказание се е ускорило още повече. През последните дни множество доклади сочат почти ежедневни екзекуции, извършвани от иранската съдебна система. ОЩЕ: Иран екзекутира двама мъже за връзки с Мосад

Деница Китанова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Иран САЩ Екзекуция война Иран
