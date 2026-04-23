Магазин в Китай: Хуманоиден робот грабва грилован колбас, а после бутилка (СНИМКИ)

Хуманоиден робот грабва грилован колбас в магазин в район в китайската столица Пекин, а после бутилка с напитка и взаимодейства с клиентите след като наскоро беше внедрен на работа, предаде китайската информационна агенция "Синхуа". Целта е да предоставя редовно обслужване. Роботът е отговорен за посрещането на клиенти, отговарянето на запитвания за продукти, предоставянето на информация за промоции и доставката на стоки.

Humanoid robot deployed in convenience store in Beijing

An embodied large model #robot has recently been deployed in a convenience store in Haidian District of #Beijing, capital of China to provide regular service. The robot is responsible for greeting customers, answering… pic.twitter.com/jhw6pdph13 — Khaleej Mag (@KhaleejMag) April 22, 2026

Постиженията на китайските роботи

Припомняме, че наскоро базираната в Ханджоу китайската компания за роботика Unitree представи робот, който може да тича със скорост 10 м/с. Тази скорост се сравнява със скоростта на професионални спринтьори, състезаващи се на Олимпийските игри. Новината от света на роботиката предаде беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата X. Медията уточни, че преди това такива скорости са били недостижими за двукраки хуманоидни роботи. Преди това хуманоиден робот, произведен в Китай, постави нов световен рекорд на Гинес, като измина 106 километра, без да се изключи, предава Синхуа. Разработен от базираната в Шанхай компания Agibot, андроидът A2 тръгна от Сучжоу в нощта на 10 ноември и достигна крайбрежния район на Шанхай в ранните часове на 13 ноември.