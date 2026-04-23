Магазин в Китай: Хуманоиден робот грабва грилован колбас, а после бутилка (СНИМКИ)

23 април 2026, 0:26 часа 341 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Хуманоиден робот грабва грилован колбас в магазин в район в китайската столица Пекин, а после бутилка с напитка и взаимодейства с клиентите след като наскоро беше внедрен на работа, предаде китайската информационна агенция "Синхуа". Целта е да предоставя редовно обслужване. Роботът е отговорен за посрещането на клиенти, отговарянето на запитвания за продукти, предоставянето на информация за промоции и доставката на стоки. 

Постиженията на китайските роботи

Припомняме, че наскоро базираната в Ханджоу китайската компания за роботика Unitree представи робот, който може да тича със скорост 10 м/с. Тази скорост се сравнява със скоростта на професионални спринтьори, състезаващи се на Олимпийските игри. Новината от света на роботиката предаде беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата X. Медията уточни, че преди това такива скорости са били недостижими за двукраки хуманоидни роботи. Преди това хуманоиден робот, произведен в Китай, постави нов световен рекорд на Гинес, като измина 106 километра, без да се изключи, предава Синхуа. Разработен от базираната в Шанхай компания Agibot, андроидът A2 тръгна от Сучжоу в нощта на 10 ноември и достигна крайбрежния район на Шанхай в ранните часове на 13 ноември.

Деница Китанова Отговорен редактор
Китай Пекин хуманоиден робот
