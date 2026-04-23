НА ЖИВО: Тръмп е поставил ултиматум на Иран от 3 до 5 дни

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп дава на враждуващите фракции в Иран кратък срок, за да се обединят зад едно цялостно контрапредложение за мир - в противен случай примирието, което той удължи на 21 април, ще приключи. Това съобщи американското издание Axios, позовавайки се на трима служители от САЩ. Един от тях посочва: „Тръмп е готов да даде още от три до пет дни примирие, за да позволи на иранците да се организират. Това няма да бъде безсрочно".