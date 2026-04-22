Войната в Украйна:

Мелони отвърна на словесния удар: Нарече Соловьов карикатура

22 април 2026, 22:33 часа 683 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Италианският министър-председател Джорджия Мелони отвърна на словесните нападки на руския телевизионен водещ срещу италианския премиер, става ясно от нейния профил в платформата Х. След като Владимир Соловьов я нарече "сертифицирана идиотка" тя го нарече "усърден пропагандатор". По думите й той "не може да дава уроци нито по последователност, нито по свобода."Но тези карикатури със сигурност няма да ни накарат да променим курса. Ние, за разлика от другите, нямаме задължения, нямаме господари и не приемаме заповеди. Нашият компас остава един и единствен", заяви Мелони в социалната мрежа. 

Припомняме, че заради обидите Италия извика руския посланик, като след разговора външният министър на страната Антонио Таяни обяви, че е казал на посланика, че думите  срещу Мелони са неприемливи.. 

Той ги нарече още вулгарни и сексистки, предаде италианската информационна агенция ANSA.

Обидите срещу Мелони

Водещият Соловьов е заявил на италиански език по руската телевизия, че Мелони е "позор за човешката раса", "див звяр", "сертифицирана идиотка" и "гадна малка жена".

След това, преминавайки на руски, той обявил, че "тази Мелони е фашистко същество, което е предало своите избиратели", добавяйки, че "тя дори е предала Тръмп". ОЩЕ: "Сертифицирана идиотка": Русия и Италия на нож след безпрецедентни обиди на Соловьов към Мелони

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Италия Джорджия Мелони Джорджа Мелони Владимир Соловьов
