Мелони отвърна на словесния удар: Нарече Соловьов карикатура

Италианският министър-председател Джорджия Мелони отвърна на словесните нападки на руския телевизионен водещ срещу италианския премиер, става ясно от нейния профил в платформата Х. След като Владимир Соловьов я нарече "сертифицирана идиотка" тя го нарече "усърден пропагандатор". По думите й той "не може да дава уроци нито по последователност, нито по свобода."Но тези карикатури със сигурност няма да ни накарат да променим курса. Ние, за разлика от другите, нямаме задължения, нямаме господари и не приемаме заповеди. Нашият компас остава един и единствен", заяви Мелони в социалната мрежа.

Припомняме, че заради обидите Италия извика руския посланик, като след разговора външният министър на страната Антонио Таяни обяви, че е казал на посланика, че думите срещу Мелони са неприемливи..

Той ги нарече още вулгарни и сексистки, предаде италианската информационна агенция ANSA.

Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà.

Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada.

Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini.

La nostra bussola… pic.twitter.com/UPmr22zAwO — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2026

Обидите срещу Мелони

Водещият Соловьов е заявил на италиански език по руската телевизия, че Мелони е "позор за човешката раса", "див звяр", "сертифицирана идиотка" и "гадна малка жена".

След това, преминавайки на руски, той обявил, че "тази Мелони е фашистко същество, което е предало своите избиратели", добавяйки, че "тя дори е предала Тръмп".