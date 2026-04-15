Гърция наемала мигранти, за да бият и насилват други мигранти и да ги връщат през границата

Полицията в Гърция е вербувала мигранти, за да отблъсква насилствено други мигранти през сухопътната граница с Турция, сочат разкрития на ВВС.

Медията е имало достъп до вътрешни полицейски документи, в които се описва как висши офицери са нареждали и контролирали набирането на така наречените наемници.

Разкритията дават гласност на твърдения за бруталност, като свидетели съобщават за мигранти, които са били събличани, ограбвани, бити и дори сексуално атакувани. Твърди се, че наемници са били неофициално вербувани на границата поне от 2020 г. насам.

Гръцкият премиер Мицотакис заяви пред ВВС, че е "напълно неосведомен" за твърденията за използване на мигранти за отблъскване на техни сънародници.

Мигранти са отблъсквали други мигранти

Отблъскванията - принуждаването на мигранти и търсещите убежище да се връщат през границите без надлежен процес, обикновено се считат за незаконни съгласно международното право.

Твърдения, че подобни отблъсквания са били извършвани в Гърция от чуждестранни маскирани мъже, имаше още през 2022 г. от базираната в Нидерландия информационна организация Lighthouse Reports.

Настоящето разследване на ВВС е започнало след обезпокоително видео, за което се твърди, че показва малтретиране на мигранти от наемници.

Има информации, че наемниците са проявявали сериозна жестокост спрямо своите "жертви", като има данни и за изнасилване на жени.

Двама мигранти и бивш наемник свидетелстват, че са били свидетели на изключително насилие както от страна на наемници, така и от страна на гръцката полиция, включително побой над хора до припадък.

Източник: Getty Images

Мигрантка пък твърди, че маскиран мъж е свалил пелената на дъщеря ѝ, защото я е претърствал за ценности.

Гърция е регистрирала над 1 милион пристигащи мигранти от 2015 г. насам - главно по море, но също и по сухопътната си граница с Турция.

Тази граница се простира на 200 км по поречието на река Еврос. Тя маркира външната граница на Европейския съюз, разделяйки гръцкия регион Еврос и турската територия Източна Тракия.

Бежанците или нелегалните мигранти, пресичащи реката към Гърция, влизат в силно милитаризирана зона с ограничен достъп, осеяна с наблюдателни кули.

Наградата - пари, телефони, документи

Полицейски източник в региона заяви, че наемници са били използвани за отблъскване на стотици хора всяка седмица.

"Няма войник, полицай или служител на Frontex (граничната агенция на ЕС), служещ тук в Еврос, който да не знае, че се извършват отблъсквания", добавиха свидетелите.

Самите наемници са мигранти, вербувани от страни като Пакистан, Сирия и Афганистан, и има практика да бъдат възнаграждаване са "службата си" с пари и мобилни телефони, откраднати от други мигранти, както и с документи, които на практика позволяват преминаване през Гърция.

След като мигрантите биват залавяни и малтретирани, биват насилствено транспортирани обратно в Турция, в нарушение на законодателството на ЕС за правата на човека.

Разследването твърди, че с времето тези случаи намаляват. Обикновено те включват граждани на трети страни, които не са гръцки граждани, като последният известен е бил през октомври 2025 г.

В кратък разговор с ВВС през март гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че не е запознат с твърденията за използване на наемници.

Той обаче обяви, че Гърция защитава границите си и добави, че европейските лидери са категорични, че няма да повтарят минали "грешки", като допускат "масиран приток" на мигранти и бежанци.

Фронтекс отхвърли обвиненията, че си затваря очите за нарушаването на правата на мигрантите.

Източник: Getty Images

Наемниците са били принудени да сътрудничат?

Има различни твърдения относно това дали наемниците в Еврос са вербувани доброволно или под принуда.

Марван, мароканец, с когото ВВС разговаря в Париж, настоява, че не му е бил даден друг реален избор, освен да приеме да сътрудничи през 2020 г., и споделя, че се е чувствал като пленник.

Измъкнат от затворническа килия, пълна с други мигранти, хванати да влизат в Еврос, той си спомня как гръцки служител го попитал: "Изглеждаш добър човек и говориш малко английски. Искаш ли да работиш с мен?"

Марван казва, че се е чувствал принуден да каже "да", защото се е страхувал, че в противен случай ще бъде пребит.

Той заживява в стара затворническа килия с други наемници, водени от афганистанец, който според него е таял злоба към сирийците и е обичал да ги бие.

Марван споделя, че е прекарал около 10 седмици, работейки на границата. Задачите му са включвали превозване на хора обратно до Турция, проверка на лодките за спуквания и изгаряне на всички останали вещи на мигранти, за да унищожи доказателствата.

Неговият офицер по вербуването редовно се е отбивал, за да вземе телефони или пари. На наемниците е било позволено да държат арабски или турски валути.

Този офицер дори предложил да заведе наемниците при проститутки, твърди Марван.

Той смята, че е бил разпределен около Суфли, община в централен Еврос: "Чувал съм афганистанците да казват Суфли много пъти".

Марван твърди, че начинът, по който са били третирани мигрантите, го съсипал напълно. Той споделя, че много от тях са били жадни, гладуващи или са били ранени, след като са пътували до Еврос.

Мароканецът е категоричен, че никога не е посягал на никого, но казва, че е бил свидетел на често насилие от страна както на гръцките офицери, така и на наемниците.