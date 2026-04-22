Подчини държавата и ограби народа си: Проруски олигарх получи 19 г. зад решетките в Молдова

Съд в Молдова осъди олигарха Владимир Плахотнюк на 19 години затвор по дело, свързано с изчезването на 1 милиард долара (850 милиона евро) от банковата система на страната. Счита се, че бившият бизнесмен и депутат управляваше зад кулисите бившата социалистическа република в периода 2013–2019 г., като упражняваше де факто контрол над законодателната, изпълнителната, правоохранителната и съдебната власт, въпреки че никога не е заемал висши държавни постове.

"Кражбата на века"

Плахотнюк, лидер на Демократичната партия на Молдова, избяга от страната през юни 2019 г., след като правителството падна и той беше изправен пред редица обвинения в корупция. Те включваха съучастие в схемата, довела до изчезването на пари от молдовските банки през 2014 г., което по това време се равняваше на около една осма от БВП на държавата. Скандалът стана известен като „кражбата на века“.

Още: Олигархът, издирван за кражбата на века в Молдова, най-сетне беше екстрадиран (ВИДЕО)

Владимир Плахотнюк беше екстрадиран от Гърция миналата година, след като бе арестуван на летището в Атина по силата на международна сигнализация на Интерпол.

Решението на съда

Съдия от Кишинев обяви решението за присъдата в сряда, 22 април. Съдът разпореди също така конфискацията на около 60 милиона долара (51 милиона евро) от сметките на Плахотнюк, заяви прокурорът Александру Черней след произнасянето на присъдата.

60-годишният олигарх не присъстваше в съдебната зала. По-рано той отхвърли обвиненията, наричайки процеса срещу него „политически“ и „погрешен от самото начало“.

Още: Защо Гърция спря екстрадицията на молдовски олигарх, издирван за "кражбата на века"

Адвокатът му Лучиан Рогац заяви, че ще обжалва решението, защото го счита за „явно незаконно“.

"Завладяна държава"

В периода от 2013 до 2019 г. Плахотнюк установи контрол над ключовите държавни органи на Молдова чрез Демократичната партия, начело на която стоеше.

Според Държавния департамент на САЩ, който го включи в списъка си със санкции през 2022 г., Плахотнюк е контролирал правоприлагащите органи в страната, за да преследва политически и бизнес конкуренти, и се е намесвал в изборите в Молдова.

Той е упражнявал контрол върху административните, финансовите и медийните лостове на обществото, а дори Конституционният съд беше широко възприеман като вземащ политизирани решения под негово влияние.

Плахотнюк избяга от Молдова на 14 юни 2019 г. - след падането на правителството, водено от Демократичната партия, което според мнозина анализатори той контролираше зад кулисите. Напускането му дойде, след като Социалистическата партия и блокът ACUM сформираха коалиционно правителство същия ден, приемайки декларация, че Молдова е „завладяна държава“.

Още: Бивш молдовски премиер не помни да се е срещал с представители на Васил Божков в ОАЕ

През 2022 г. той беше добавен в санкционния списък на Обединеното кралство и му беше забранено да влиза в страната. Активите му бяха замразени във Великобритания и нейните отвъдморски територии.

Плахотнюк участваше в проруски политически кампании

Плахотнюк беше обвинен в участие в проруски политически кампании и в опити да провали проевропейския курс на Молдова. Това обаче не се случи - на референдум през есента на 2024 г. молдовците гласуваха, че в Конституцията трябва като основна цел да се впише влизането в Европейския съюз, а проевропейският президент Мая Санду беше преизбрана на поста. Всичко това - на фона на мащабна кампания от страна на Кремъл за купуване на гласове: Референдумът за ЕС в Молдова: Путин се скъса да купува гласове, но го биха с гол след 90-тата минута.

След екстрадицията на Плахотнюк обратно в Молдова прокуратурата поиска 25 години затвор – максималната наказателна мярка, предвидена в закона – по дело, свързано с изчезването на пари от три банки през 2014 г. Прокурорите го обвиниха в създаване и ръководене на престъпна организация, както и в извършване на измама и пране на пари в особено голям мащаб.

Обвиненията включваха контролиране на правоохранителните органи в страната с цел преследване на политически и бизнес конкуренти, както и намеса в изборите в Молдова.

Най-високата длъжност, която Плахотнюк е заемал, е тази на заместник-председател на парламента.

Делото срещу бивш президент остава свързано с Плахотнюк

Игор Додон, президент на Молдова от 2016 до 2020 г., беше арестуван на 24 май 2022 г. по обвинения, включващи получаване на суми между 600 000 и 1 милион долара от Плахотнюк през юни 2019 г. в т.нар. дело „черна чанта“. Прокуратурата заяви, че парите са били поискани от Додон за покриване на разходите на Партията на социалистите в Молдова, включително заплатите на партийните служители.

В същото време прокуратурата заяви, че Додон е трябвало да преговаря в Москва за освобождаването на Плахотнюк от наказателна отговорност по висящи дела, разследвани от руските правоохранителни органи - за трафик на наркотици и организирана престъпност.

Още: Русия и Молдова в надпревара за олигарха, хванат в Гърция

Обвиненията се основаваха отчасти на видеозапис от 2019 г., на който се вижда как Додон получава черна чанта от Плахотнюк в централата на Демократическата партия.

Игор Додон беше поставен под домашен арест, след което беше освободен през ноември 2022 г. и му беше забранено да напуска страната. Делото срещу него все още тече, припомня Euronews.

Додон, лидер на проруската Социалистическа партия, отрече всички обвинения - нарече ги политическо преследване.