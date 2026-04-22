В Русия интернет да имат само тези, които са верифицирани (проверени) официално от властите и намерени за "достойни" да потребяват услугата. Не е шега - това е официално представена идея от руския депутат Дмитрий Гусев, като той е решил да я предложи на руския премиер Михаил Мишустин. Защо Мишустин - защото оперативно изпълнителната власт в Русия може да я приложи.

Основата на идея - само хората, чиито телефонни номера са свързани с потвърдени профили в Руския портал за държавни услуги (Госулсуги), ще запазят пълния си достъп до Интернет. Всички останали могат да бъдат изключвани, пише руската държавно-информационна агенция РИА Новости. И уточнява, че в рамките на предложението присъства и идея при официално спиране на Интернет в Русия, доверените потребители да не бъдат лишавани от услугата.

Всъщност идеята за пръв път излезе от устата на Сергей Анохин, главен изпълнителен директор на руския телеком "ВимпелКом" (VimpelCom). А дали тя е защото така никой няма да може да съобщава за събития като все още горящата руска рафинерия в Туапсе след поне 48 часа след като беше ударена с украински дронове - всеки сам може да си направи сметка:

And in Tuapse, it is still burning.

През февруари 2026 г. Държавната дума прие закон, който дава на ФСБ (Федералната служба за сигурност) официални правомощия да изисква от мобилните оператори да изключват комуникациите при "заплахи за сигурността". Терминът "заплаха" е оставен умишлено неясен, което позволява широкото му тълкуване.

