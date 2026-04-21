Как Радев събра подкрепа: Обяснява Боряна Димитрова (ВИДЕО)

В последното проучване, което публикувахме, попитахме хората какво предпочитат - една партия да има мнозинство или да има коалиционно управление? 49% казаха, че предпочитат една партия да има мнозинство.

Това обясни социологът Боряна Димитрова от социологическа агенция "Алфа Рисърч" в предаването "Студио Actualno", във връзка с резултатите от предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Финалните резултати при обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии, показват, че пет партии влизат в 52-рото Народно събрание.

Според наличните данни, с пълна категоричност първа политическа сила е „Прогресивна България“, която събира 44,6% от гласовете - това представлява подкрепа от над 1,4 милиона избиратели. Спорна беше битката за второто място между ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната - Демократична България“. ГЕРБ обаче успя да изпревари с минимална разлика от 0,8 процентни пункта, оставяйки ПП-ДБ на трета позиция с 25 000 гласа по-малко.

Четвъртото място заема ДПС, а партия „Възраждане“ успява да премине 4-процентната бариера с минимална преднина - едва 0,3 процентни пункта - 138 000 души. Под чертата остават формации като МЕЧ, „Величие“ и БСП, която събира около 3% от вота.

"Радев взе една много значителна част по екзитполовете, от негласувалите преди, над 60%. Това казахме и в предизборните проучвания - колкото повече се вдига избирателната активност, толкова повече гласове ще отидат за Радев, защото който е искал да гласува за предишните партии, той вече се е определил", обясни Димитрова.

Социологът не пропусна да отбележи, че това е първото изпадане на БСП под 4%-ната линия от времето на прехода и обясни, че това се дължи на разрушаването и разпада на ляво-центристкия вот от една партия към множество различни.

"Радев концентрира този вот. Той взе типажът хора, които са с по-ляво, ляво-центристко мислене. За изненада на мнозина той избра името "Прогресивна България", която в политическия език сочи към прогресистките, левите партии", каза още Димитрова.

