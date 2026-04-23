Путин е готов да се срещне със Зеленски, но в Москва

Руският диктатор Владимир Путин е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, но с условие - само за да финализира споразуменията. Това е заявил прессекретарят на диктатора Дмитрий Песков пред контролирания от руската държава новинарски портал „Вести“. "Путин каза, че е готов да се срещне в Москва в удобен момент", добавя още Песков.

Песков отбеляза също, че Русия не вижда никаква политическа воля от страна на "киевския режим" за разрешаване на конфликта, макар и Киев да се опитва да възобнови мирните преговори, които са в застой заради войната в Иран.

Зеленски предложи в Турция

Припомняме, че Украйна поиска от Турция да е домакин на срещата Зеленски-Путин.

РБК - Украйна припомня, че министърът на външните работи Андрий Сибиха заяви, че Зеленски е готов да се срещне с руския диктатор, ако в преговорите участват и президентът на САЩ Доналд Тръмп и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Преди това украинският президент заяви, че по време на предстоящите преговори е необходимо да се постигне съгласие за среща на ниво ръководство, тъй като именно в този формат може да се стигне до решение по въпроса за териториите.