Едно от най-големите престъпления на Путин: Докладваха на Зеленски колко украински деца са върнати от Русия

На 22 април украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че над 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са били върнати в Украйна благодарение на инициативата „Bring Kids Back UA“ ("Върнете децата - Украйна"). Това число му е било съобщено по време на среща с Александър Бевз и Максим Максимов, представители на екипа на организацията. Инициативата проследява и връща украински деца от окупираните от Русия територии и от самата Руска федерация от 2023 г. насам.

150 деца са върнати тази година

От 2100-те деца 150 са върнати в Украйна от началото на 2026 г., каза Зеленски. Специална комисия към Министерството на правосъдието на Украйна продължава да анализира и проверява данните по всеки случай на отвличане на украински деца, добави той.

Още: Защо няма край на войната: Зеленски обясни логиката на пародията, налагана от Тръмп (ОБЗОР - ВИДЕО)

Зеленски обяви също така среща на министерско ниво на Международната коалиция за връщането на украинските деца, която ще се състои в Брюксел на 11 май. „Украйна очаква широко представителство, конкретни решения и практическа подкрепа от партньорите“, заяви той.

Престъпление срещу човечеството

На 10 март ООН публикува разследване, в което се посочва, че принудителното депортиране и прехвърляне на украински деца от Русия по време на пълномащабната война в Украйна представлява престъпление срещу човечеството.

Според националната украинска база данни „Деца на войната“ - от февруари 2022 г. насам най-малко 20 000 украински деца са отвлечени от окупираните територии и отведени в Русия или в контролирани от Москва райони.

Още: Украйна поиска от Турция да е домакин на срещата Зеленски - Путин

Според организацията „Bring Kids Back UA“ около 1,6 милиона деца остават под руска окупация.

Украинските власти оценяват, че реалният брой на отвлечените деца може да е много по-висок. Омбудсманът Дмитро Любинец оценява броя им на до 150 000, а президентският комисар по правата на децата Дария Герасимчук посочва диапазон от 200 000 до 300 000, пише Kyiv Independent.

През 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на руския диктатор Владимир Путин и руската комисарка по правата на децата Мария Лвова-Белова за ролята им в отвличанията на украински деца.

Още: Белият дом: Мелания Тръмп помогна за прибирането на 6 деца от Русия в Украйна