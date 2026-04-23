САЩ прехванаха три ирански петролни танкера

Американските военни са прихванали най-малко три танкера под ирански флаг в азиатски води и ги пренасочват далеч от позициите им близо до Индия, Малайзия и Шри Ланка, съобщи Reuters, позовавайки се на източници от корабоплаването и сигурността в сряда. Вашингтон наложи блокада на търговията на Иран по море, докато Иран стреля по кораби, за да им попречи да плават през водния път на Ормузкия проток на входа на Близкоизточния залив.

Близо два месеца след като САЩ и Израел започнаха войната си срещу Иран, няма признаци за възобновяване на мирните преговори по време на неспокойно прекратяване на огъня. Затварянето на пролива наруши една пета от световните доставки на петрол и газ и предизвика глобална енергийна криза.

Разминирането на Ормузкия проток

Може да отнеме шест месеца, за да се изчисти напълно Ормузкия пролив от мини, разположени от иранската армия и е малко вероятно такава операция да бъде извършена, докато войната на САЩ с Иран не приключи, стана ясно от информация на Пентагонът пред Конгреса на САЩ, пише The Washington post. Оценката на Пентагона, споделена на секретен брифинг за законодателите, предполага, че цените на бензина и петрола може да останат високи през междинните избори.