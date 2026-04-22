След като обяви онлайн война на Путин: Основателят на Telegram получи призовка в Русия (СНИМКА)

След като обяви онлайн война на руския диктатор Владимир Путин основателят на Telegram е получил призовка в Русия. Тя е доставена в апартамента му в Русия, където е живял преди 20 години, съобщи самият той в официалния си акаунт в платформата Х. Видно от документа Дуров е „заподозрян". "Сигурно ме подозират, че защитавам членове 29 и 23 от руската конституция, гарантиращи свободата на словото и правото на лична кореспонденция. Гордея се, че съм виновен", заяви Дуров в поста си.

The apartment in Russia where I lived 20 years ago received a summons for “Suspect P. V. Durov”.



They must suspect me of defending Articles 29 and 23 of the Russian Constitution — guaranteeing freedom of speech and the right to private correspondence.



Proud to be guilty! 😏 pic.twitter.com/3jqQbbKxPI — Pavel Durov (@durov) April 22, 2026

Онлайн войната срещу Путин

В началото на април Дуров отправи изключително бунтарско послание към своите сънародници в Русия. Причината бяха влезлите в сила драконовски ограничения срещу Телеграм и Интернет от 1 април.

Ето какво написа той: "Добре дошли отново в Цифровата съпротива, мои руски братя и сестри. Цялата нация сега се мобилизира, за да заобиколи тези абсурдни ограничения. Хиляди създават VPN мрежи и прокси сървъри. От наша страна ще продължим да се адаптираме – правейки трафика на Telegram по-труден за откриване и блокиране".