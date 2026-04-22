След заема от ЕС: Украйна може да удвои производството си на дронове

"Украйна в момента произвежда приблизително 1000 единици на ден – въпреки че има капацитет да произвежда 2000 на ден, "но ние нямаме финансирането. Това наистина е въпрос на нашия живот, на оцеляване, за защита, имаме много нужда от тези пари", каза украинският президент Володимир Зеленски пред CNN. Заемът, обещан на Киев преди месеци, беше дълго отлаган, тъй като премиерът на Унгария в оставка Виктор Орбан го блокира, настоявайки Украйна да възобнови потока на руски петрол към Европа. Неговото съкрушително поражение на парламентарните избори в Унгария миналата седмица премахна едно от препятствията и в сряда транзитът на петрол през украинския участък от тръбопровода „Дружба“ беше възобновен, а посланиците на ЕС дадоха предварително съгласие за заема.

Войната в Иран измества фокуса от Украйна

Президентът на Украйна призна, че войната в Иран е отместила фокуса от агресията на Русия срещу неговата страна, като каза пред CNN, че е „голям риск“ да се мисли, че усилията за прекратяване на боевете в Украйна не могат да започнат отново, докато не приключи конфликтът в Иран.И каза, че макар да разбира, че Съединените щати в момента са фокусирани върху войната си срещу Иран, е важно да не забравяме Украйна, където битката продължава.

Украинският лидер каза, че не е опция да се каже, че „ще говорим за (Украйна) малко по-късно. … Украйна не е „малко по-късно". Украйна вече е в такава голяма трагедия, трябва да намерим начин да управляваме това по паралелен начин".