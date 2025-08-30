Бунтове, насилие, безредици: Швейцария гори след смъртта на мигрант

Открадната тротинетка, полицейското преследване и фатална катастрофа оставиха 17-годишен мигрант мъртъв, съобщи The Spectator. В рамките на часове в Лозана, Швейцария, избухнаха най-тежките безредици от десетилетия. Две нощи на насилие унищожиха репутацията на Швейцария като стабилна и безопасна страна. Маскирани млади мъже, предимно чернокожи, излязоха по улиците, подпалвайки кофи за боклук, чупейки автобуси и сблъсквайки се с полицията, хвърляйки фойерверки и камъни.

На втората нощ над 200 бунтовници се сблъскаха с швейцарската полиция. Въздухът миришеше на сълзотворен газ, а звукът от водни оръдия отекваше из града. Нямаше да е изненадващо, ако се беше случило в предградие на Париж или Лион, но се случи в Лозана, град близо до Женевското езеро в страна, известна със своя тих и подреден живот.

В продължение на десетилетия Швейцария остава до голяма степен незасегната от сътресенията при съседите й. Тя няма колониално минало. Винаги се е гордяла със своята строга имиграционна политика. Освен това не е член на Европейския съюз. Но събитията в Лозана показват друго: гневът, изливащ се по улиците, идва главно от млади хора, дошли от други страни. Това, което някога се смяташе за чисто френски, британски, германски, белгийски или шведски проблем, достигна сега и Швейцария. Още: Мигранти в отчаяние: Свърши им горивото и се гмурнаха в морето

Лозана се управлява от „лява“ коалиция от социалисти и зелени. Доминират прогресивните политически възгледи, а местните власти активно подкрепят политиките за многообразие. През последното десетилетие Швейцария е приела над 200 000 бежанци. Сред тях значителен брой са от Еритрея, Сомалия, Сирия и Афганистан, както и от други африкански и мюсюлмански страни. Напрежението с мигрантските общности е високо.

Расизъм в полицията?

Левицата обвинява полицията в системен расизъм, позовавайки се на неотдавнашен случай, при който четирима служители бяха отстранени от работа заради расистки съобщения в WhatsApp. Кметът на Лозана Грегоар Жюно обеща мащабни реформи за възстановяване на общественото доверие. Той призна, че съществува „системен проблем с дискриминацията“ в полицията. Но това рамкиране на проблема отвлича вниманието от провала на имиграционната политика на Швейцария. Смъртта на тийнейджъра стана спусъкът. Безредиците показаха колко крехка е станала социалната тъкан на Швейцария.

Лозана не е първият швейцарски град, който преживява подобни вълнения, и със сигурност няма да е последният. Цюрих, Берн и Базел бяха свидетели на безредици през последните месеци. През юни 11 полицаи бяха ранени при безредици в Берн. Това лято Цюрих стана свидетел на сблъсъци между маскирани групи и полиция. Използвани бяха сълзотворен газ и водни оръдия. Швейцария някога беше свидетел на това как Франция, Великобритания и Германия се борят с интеграцията. Сега същото напрежение назрява и в самата Швейцария. Още: Мароканец оскърби Франция с цигара и е изправен пред сурово наказание (ВИДЕО)

Заливането на Швейцария от насилие не може да се обясни с колониалната ѝ история. Няма поколение Уиндруш, няма алжирско наследство, няма споделено минало с Конго или Магреб. В продължение на много години Швейцария се считаше за уникална: тя не е част от Европейския съюз, строго контролира имиграцията и се предпазва от социалните вълнения в съседите си.

През последните години обаче страната се ръководеше повече от идеология, отколкото от прагматизъм. Швейцарците се застъпваха за многообразието и приобщаването, но направиха малко за интегрирането на мигрантите. В резултат на това страната е изправена пред същите проблеми като Великобритания, Франция и Германия.

Лозана е събрала много прогресивни инициативи: семинари за многообразие, приобщаващ език, кампании срещу расизма. Но докато Лозана преди е била хвалена от властите като модел за толерантност, райони като Прелаз, дом на много млади мигранти, все още се борят с безработица, лоши жилищни условия и недоверие към полицията. Още: Швейцария обмисля да въведе такса за преминаване през страната

Когато възникне напрежение, същите политици, които се застъпват за приобщаване, в крайна сметка използват водни оръдия и сълзотворен газ. Лозана винаги е била известна със своята хармония, но улиците ѝ сега разказват различна история.

Има ли проблем?

Години наред швейцарските политици се убеждават, че тези проблеми нямат нищо общо с тях. Междувременно френските предградия горят, Обединеното кралство се бори с престъпления с ножове, а Германия се бори с интеграцията. Швейцария остава спокойна, стабилна и толерантна. Но предвид случващото се в Лозана, подобно самочувствие изглежда неоснователно. Тези бунтове показват, че швейцарският социален модел не работи добре.

Швейцария може да продължи да твърди, че репутацията ѝ за ред и сплотеност остава непокътната. Тя може да отдаде всякакви вълнения на изолирани инциденти (в този случай, предполагаем полицейски расизъм). Или може да се изправи пред истината: години на бърза имиграция от страни с много различни култури и ценности доведоха до дълбоко социално напрежение, пише The Spectator. Още: Швейцария затяга мерките за приемане на украински бежанци

Не е заложена само социалната кохезия. Швейцария е богата и може да остане такава само ако продължи да бъде „оазис на стабилност“, привличайки богати хора, бизнеси и инвестиции от цял свят. Изображения на продължаващи улични сблъсъци, в които африкански мигранти се изправят срещу полицията, заплашват самия модел, който е направил Швейцария просперираща.

Автор: Джеймс Тидмарш

Превод: Ганчо Каменарски