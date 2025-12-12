Анкета: Израелците против помилването на Нетаняху

Половината от израелците (50%) са против това президентът на Израел Ицхак Херцог да помилва премиера Бенямин Нетаняху. Това показват резултатите от анкета, публикувана от Израелския институт за демокрация, съобщи "Джерузалем пост". На въпроса за мнението им дали Херцог трябва да помилва Нетаняху, за да "спре наказателното производство срещу него, за да може той да продължи да бъде министър-председател без никакво разсейване", 41% от участниците изразиха мнение, че според тях той трябва да бъде помилван.

Никой не иска помилване на Нетаняху

Снимка: Getty images

Както евреите, така и арабите от израелски произход до голяма степен се противопоставиха на възможността за помилване, но когато се анализира по политически партии, въпросът беше изключително противоречив за евреите от целия политически спектър, отбелязва вестникът.

Над половината от дясно ориентираните евреи, 58%, изразиха подкрепа за помилването, докато само 7% от ляво ориентираните евреи бяха съгласни.

Анкетираните бяха помолени също да оценят корупцията на настоящото ръководство на страната от едно, много корумпирано, до пет, изобщо не е корумпирано. Почти 56% от анкетираните заявиха, че смятат, че израелското правителство е "много или сравнително корумпирано".

Резултатите от проучването също така показват, че по-голямата част от израелците очакват военен конфликт в близко бъдеще, отбелязва "Джерузалем пост".

"Хизбула" е най-вероятната причина, като 71% смятат, че подновяването на военния конфликт с ливанската шиитска групировка е вероятно през следващата година, следвана от Иран според 69%, "Хамас" - 53% и хусите - 47%.

Шестдесет и четири процента от израелците евреи също очакват интифада на Западния бряг в обозримо бъдеще, докато по-малко от половината от арабите израелци са съгласни с това.

