Милиони в Сао Паоло са без ток, хаос и във въздушния трафик

Повече от 1,4 милиона жители на Сао Пауло останаха без ток вчера, след като силни ветрове събориха дървета върху електропреносната мрежа на бразилската метрополия ден по-рано, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Местните власти заявиха, че няма пострадали, но почти 400 полета бяха отменени. Енергийната компания "Enel" не е посочила краен срок за възстановяване на електроснабдяването.

На тъмно

Един от директорите й, Марсело Пуерташ, заяви пред журналисти, че италианската компания разполага с 1300 души, които работят по разрешаването на проблема, откакто вятър с скорост около 100 км/ч започна да духа в Сао Пауло.

Кметството на Сао Пауло съобщи, че 231 дървета са паднали в резултат на това, което нарича ефекти от екстратропически циклон, образувал се в южната част на Бразилия.

Авиационните власти заявиха, че повечето от отменените полети са били от обслужващото вътрешни връзки, но добавиха, че международното летище Гуарульос, извън града, също е било засегнато.

Кметът Рикардо Нунес, чиято администрация отговаря за подрязването на дърветата, които са били съборени върху електропреносната мрежа, заяви пред журналисти в сряда вечерта, че е казал на компанията, че тя не полага всички усилия, за да реши проблемите.

"Всеки път, когато се случи нещо, ние оставаме без електричество", каза Нунес, който нарече италианската компания за електроснабдяване "безотговорна".

Водоснабдителната компания "Сабесп" се оплака в изявление, че липсата на електроенергия вече засяга и техните услуги, тъй като помпите не работят адекватно.