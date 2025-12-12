Парламентът гласува оставката на кабинета "Желязков"

Очаква се парламента да гласува оставката на правителството на премиера Росен Желязков. Включването на точката в дневния ред ще бъде решено на извънреден председателски съвет, който ще се проведе преди пленарното заседание. Оставката на Министерския съвет, ръководен от премиера Росен Желязков, беше депозирана вчера в деловодството на Народното събрание. До нея се стигна след многохилядни антиправителствени протести в цялата страна. За да стане факт, депутатите трябва да я гласуват в пленарна зала.

ОЩЕ: Протестът успя! Кабинетът "Желязков" подаде оставка (ВИДЕО)

Какво следва?

След това Конституцията предвижда президентът Румен Радев да проведе консултации с парламентарно представените политически сили и да връчи до три мандата за съставяне на правителство. При неуспех той разпуска Народното събрание, насрочва нови парламентарни избори и назначава служебно правителство.

Кабинетът на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерския съвет.

ОЩЕ: Борисов: Настоях за тази оставка, за да не ни заличат (ВИДЕО)

Все още не се знае дали ще се стигне до другите точки, включени в днешния дневен ред на народните представители, а именно обсъждането на проектобюджета за следващата година, след заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че това няма да се случи при провеждането на редовния парламентарен контрол.