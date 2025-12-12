"Супергрип" върлува в Англия

Mного тежък грип вилнее в Англия, като броят на пациентите в болниците се е увеличил с повече от 50% през последната седмица, а още няма признаци да е достигнат пика на заболеваемостта, предаде БНР. През миналата седмица до неделя е имало средно по 2660 случая на грип на ден в болниците на националното здравеопазване, като броят им нараства от началото на тази седмица.

Кои групи атакува "супергрипът"?

Снимка: iStock

Здравните власти казаха, че това е еквивалент на три болници, пълни с пациенти с грип, като някои съобщават, че почти едно на всеки 10 легла е заето от пациенти с вируса.

Все повече заразени има и в останалите части на Обединеното кралство.

Така наречения "супергрип" е засегнал най-много възрастовата група от 5 до 14 години, но най-тежко го карат децата под 5 години и възрастните над 75 години.

Тази година заболеваемостта от грип започна да се покачва месец по-рано от нормалното, причинена от мутирал щам на вируса. Доминиращият щам е H3N2, но тази година той претърпява някои генетични промени, съобщиха от националното здравеопазване.

"Броят на пациентите в болница с грип е изключително висок за това време на годината", заяви професор Мегана Пандит, национален медицински директор на Националната здравна служба. "Още по-лошо е, че продължава да се покачва и пикът все още не се вижда, така че Националната здравна служба е изправена пред изключително трудни предстоящи няколко седмици".

Европа като цяло се бори с необичайно ранен и тежък грипен сезон. Здравните власти на целия континент предупреждават за нарастващи случаи, причинени от мутирал щам на грипа.

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията заяви, че миналия месец установените случаи са се увеличили "много по-рано от обикновено" и призова уязвимите групи да се ваксинират "незабавно".

Във Великобритания планирана петдневна стачка на лекарите в резидентски клас - квалифицирани лекари, които съставляват почти половината от медицинската работна сила - трябва да започне на 17 декември, което ще добави допълнителен натиск върху вече претоварената здравна служба.

В опит да спре стачката, министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг представи на синдиката нов пакет от трудови условия, който те в момента преглеждат.

