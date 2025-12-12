Дронове взривиха поредна руска рафинерия, в Твер е ударена жилищна сграда (ВИДЕО)

Поредна руска рафинерия гори след точна атака с дронове от украинска страна. Става въпрос за предприятие в Ярославъл. Видеокадри от мястото на събитието показват огромен пожар.

Губернаторът на областта Михаил Евраев съобщи в Телеграм, че имало опасност от атака с безпилотни летателни апарати. И предупреждава жителите на града да се скрият, да не снимат, да не докосват отломки от дронове, ако намерят - предвид видеата, вероятно ще намерят:

Междувременно, седем души са били ранени, след като дрон е ударил жилищна сграда в руския град Твер. Това съобщава в канала си в Телеграм Виталий Корольов, който изпълнява длъжността на губернатор на Тверска област.

Още: Украинските дронове затвориха 5 цеха на руски химически завод (ВИДЕО)

"Няколко души са ранени в резултат на атака с дрон срещу жилищна сграда в Твер. Шестима възрастни и едно дете вече получават медицинска помощ в болницата. Жителите се евакуират. Дал съм инструкции да се организира цялата необходима помощ. Спешните служби работят, отивам към мястото на инцидента. Допълнителни инструкции ще бъдат дадени след брифинг на мястото на катастрофата с дрона", се казва в изявлението.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA е геолокализирал видеокадри от мястото на удара - геолокализацията сочи, че безпилотен апарат е поразил сградата на улица "Оснабрюкская" 16. Снимка на последствията е направена от съседна сграда на улица "Сергей Лоскутов" 2. Моментът, в който дронът е ударил сградата, също е заснет на видео.

Още: Самолетът на арменския премиер не успя да кацне в Москва заради атака с дронове