"Ние сме тези, които носим страната на раменете си!" - на форума на ветераните от т.нар. специална военна операция в Москва (СВО - гнусното име, налагано от режима на руския диктатор Владимир Путин за подпалената от него война в Украйна), Максим Бахарев, който е загубил и ръцете, и краката си, заяви, че руското общество не уважава тяхната жертва. Според него ветераните в Русия не се сблъскват с уважение, а със "странни погледи". Той сравни ситуацията с периода след Втората световна война, когато съветските ветерани също са били "изоставени".

"Нужно е да бъде променена историята на отношението към нашите военни", настоя Бахарев, говорейки как подвигът на военните след Втората световна война бил почетен "отделно", но не както трябвало. И още - трябвало руснаците да се гордеят, че страната им живее свободно (с президент, управляващ 25 години и продължаващ да го прави, променил руската конституция, за да не изгуби властта). Бахарев обаче определя извършените убийства и разрушения в Украйна за "подвиг" и че руснаците трябвало да се гордеят с това, но не го правели.

"It’s us, we are the ones carrying the country on our shoulders!" - at the "Special Military Operation" veterans’ forum in Moscow, Maxim Bakharev — who has lost both his arms and legs — stated that society does not respect their sacrifice. According to him, veterans in Russia… pic.twitter.com/RrBeR5OObp — WarTranslated (@wartranslated) December 11, 2025

На този фон, бившият президент и премиер на Руската федерация Дмитрий Медведев, който сега е зам.-секретар на Съвета за сигурност на Русия, се похвали, че в руската армия през последната година влезли над 400 000 души. В някои региони все още дават еднократни премии за подписване на договор с руското военно министерство от близо 6 млн. рубли, около 6 до 10 пъти повече от заплатата в съответния регион. Иначе руската държава на федерално ниво дава по 400 000 рубли еднократно за такова нещо:

Perpetually sun-kissed Dmitry Medvedev announced that in 2025, Russia recruited more than 400,000 men into the Ukrainian meat grinder on contract - slightly fewer than last year, but enough to illustrate the scale of the ongoing mass disposal.



Across several regions, enhanced… pic.twitter.com/RvRfmrbzAW — WarTranslated (@wartranslated) December 11, 2025

