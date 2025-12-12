Спорт:

Без ръце и крака след като се е бил за Путин в Украйна: Руски войник се жалва, че руснаците не го уважават (ВИДЕО)

12 декември 2025, 06:20 часа 239 прочитания 0 коментара
Без ръце и крака след като се е бил за Путин в Украйна: Руски войник се жалва, че руснаците не го уважават (ВИДЕО)

"Ние сме тези, които носим страната на раменете си!" - на форума на ветераните от т.нар. специална военна операция в Москва (СВО - гнусното име, налагано от режима на руския диктатор Владимир Путин за подпалената от него война в Украйна), Максим Бахарев, който е загубил и ръцете, и краката си, заяви, че руското общество не уважава тяхната жертва. Според него ветераните в Русия не се сблъскват с уважение, а със "странни погледи". Той сравни ситуацията с периода след Втората световна война, когато съветските ветерани също са били "изоставени".

Още: ВИДЕО: Украински военни оказват първа помощ на ранен руски войник

"Нужно е да бъде променена историята на отношението към нашите военни", настоя Бахарев, говорейки как подвигът на военните след Втората световна война бил почетен "отделно", но не както трябвало. И още - трябвало руснаците да се гордеят, че страната им живее свободно (с президент, управляващ 25 години и продължаващ да го прави, променил руската конституция, за да не изгуби властта). Бахарев обаче определя извършените убийства и разрушения в Украйна за "подвиг" и че руснаците трябвало да се гордеят с това, но не го правели.

На този фон, бившият президент и премиер на Руската федерация Дмитрий Медведев, който сега е зам.-секретар на Съвета за сигурност на Русия, се похвали, че в руската армия през последната година влезли над 400 000 души. В някои региони все още дават еднократни премии за подписване на договор с руското военно министерство от близо 6 млн. рубли, около 6 до 10 пъти повече от заплатата в съответния регион. Иначе руската държава на федерално ниво дава по 400 000 рубли еднократно за такова нещо:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Русия увеличи драстично доставките на протези заради огромния брой инвалиди от фронта

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Инвалиди война Украйна ранен руски войник
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес