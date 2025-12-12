След оставката на кабинета: Какво ще се случи с Бюджет 2026

Няма яснота как ще продължи бюджетната процедура, след като правителството подаде оставка, а председателят на ГЕРБ Бойко Борисов даде заявка, че неговата парламентарна група няма да се занимава повече с бюджета, пише Нова телевизия. На първо четене в пленарната зала вчера беше приета план-сметката на Държавното обществено осигуряване, но до разглеждането на разчета на Здравната каса така и не се стигна.

Какво ще се случи с Бюджет 2026?

Дебат за държавния бюджет беше насрочен за днешното заседание на парламента, но стана ясно, че дневният ред на депутатите ще бъде променен.

Ако не бъде одобрена нова фискална рамка за догодина, ще се стигне до така наречения „удължителен закон“, според който месечно институциите ще разполагат с 1/12-та от миналогодишния си бюджет.

По време на вчерашната си пресконференция лидерът на ГЕРБ и бивш министър-председател Бойко Борисов заяви, че друго правителство в настоящото Народно събрание няма да има. "Никакво преформатиране няма да има. Техните тарикатски номера няма да минат. Няма повече да се катери на гърба ми никой", закани се Борисов по адрес на ПП-ДБ.

Управляващите няма повече да се занимават и с държавния бюджет, който беше приет на първо четене в парламентарните комисии и в петък беше планирано да влезе в пленарната зала. "Никакъв бюджет няма да се гледа от нас", отсече Борисов.

