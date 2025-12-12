Започва ли войната срещу Венецуела: Тръмп стартира удари по суша

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че САЩ скоро ще започнат удари, за да пресекат пратките с наркотици, които се транспортират от Венецуела до САЩ по сухопътни маршрути, дъобщи Ройтерс. Тръмп многократно е заплашвал през последните седмици да започне удари срещу наркотиците, които се контрабандират по суша. Още: Тръмп е заплашил Мадуро: Или напускаш доброволно президентския пост, или война

Заради Венецуела: Доналд Тръмп свиква Съвета за сигурност

Снимка: Getty images

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще свика днес заседание на Съвета за сигурност на фона на задълбочаващата се криза в отношенията с Венецуела, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес.

Същевременно говорителят на Белия дом Каролайн Левит обяви, че Тръмп нямало интерес от продължителна война във Венецуела - на фона на спекулации, че венецуелският диктатор Николас Мадуро се готви да избяга в Беларус. Президентът (Тръмп) иска мир, но иска край на наркотици в САЩ, каза Левит.

White House:



Trump is not interested in a prolonged war in Venezuela. pic.twitter.com/wsyj2uVFRs — Clash Report (@clashreport) December 11, 2025

През последните месеци САЩ извършиха няколко смъртоносни удара в Карибския басейн срещу лодки, заподозрени в наркотрафик. Вашингтон обвинява венецуелския президент Николас Мадуро, че ръководи наркокартел, докато Каракас категорично отхвърля обвиненията и твърди, че целта на САЩ е да свалят Мадуро и да овладеят контрола над венецуелския петрол, предава БТА.

Белия дом заяви също, че министърът на отбраната Пийт Хегсет е упълномощил адмирал Франк Брадли да проведе операциите, при които през септември бяха убити 11 души на венецуелски кораб, за който се предполага, че е превозвал наркотици.

Левит уточни, че адмиралът е одобрил и втори удар по плавателния съд и е имал пълното право да го направи.

