Бурите в Северна Италия взеха жертви, горски пожари бушуват в Сицилия (ВИДЕА)

"16-годишно момиче е сред загиналите при бури, връхлетяли Северна Италия", каза премиерът Джорджа Мелони. Тийнейджърката е убита, когато дърво пада върху палатката й по време на скаутски лагер близо до Бреша след силни ветрове и проливен дъжд през нощта.

Ден по-рано жена на средна възраст загина, след като също беше ударена от падащо дърво в Лисоне, северно от Милано.

Мелони потвърди двата „трагични“ смъртни случая поради лошо време и изказа съболезнования с техните близки в социалните мрежи.

Жителите на Милано съобщиха за проливен дъжд и градушка, които наводниха улици и изкорениха дървета, много от които паднаха върху паркирани коли.

Транспортните власти съобщиха за сериозни щети в електрическата мрежа на града, а водата в историческия център е била временно спряна. Пожарникарите казаха, че ситуацията е "много сериозна", съобщавайки за повече от 200 обаждания за помощ в Милано.

Но дори когато северът беше наводнен, горещата вълна на юг продължи, като в понеделник в източния сицилиански град Катания бяха регистрирани температури от 47,6 градуса.

Телата на двама души на 70-те години бяха открити в къща, унищожена от пламъците, а 88-годишна жена беше открита близо до сицилианския град Палермо, съобщиха местните медии.

Ръководителят на Сицилия Ренато Шифани каза, че планира да поиска от правителството преди срещата на министрите да обяви извънредно положение в средиземноморския остров.

