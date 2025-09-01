"Не могат да бъдат блокирани, защото никога не са почвали": Логиката на Муцунски за преговорите за ЕС

Войната в Украйна:

01 септември 2025
"Днес Венко Филипче отново говори за преговорите за ЕС, сякаш са блокирани. Но истината е тъжна и проста - благодарение на СДС и ДСИ тези преговори не могат да бъдат блокирани, защото никога не са започнали". Така македонският външен министър Тимчо Муцунски отговори в социалната мрежа "Фейсбук" на опозицията в Северна Македония в лицето на Венко Филипче, който критикува правителството, че бяга от конституционните промени за вписване на българите в основния закон и че по този начин блокира еврочленството на Скопие.

Причината за критиката на опозицията

Критиката на опозицията резонно идва след като вече три години Република Северна Македония не е изпълнила ангажимента и условието за започване на преговорите, а именно вписване на македонските българи в Конституцията си. ОЩЕ: Какво подписахме със Северна Македония?

Нещо повече - Конституционният съд на Република Северна Македония образува дело  по инициатива на бившия депутат и бивш председател на партия "Демократично обновление за Македония" (ДОМ) Лиляна Поповска, с което оспорва протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия с България, подписан на 17 юли 2022 г. в София, където беше залегнало това условие. 

"Големи думи няма да чуете без покриване и празни стъпки от нас в настоящето. Нашата задача не е да предлагаме извинения, а резултати. Ето защо движим страната напред - където ѝ е мястото: в Европа. И това не е лозунг, а реалност, която градим чрез конкретни проекти: безплатен роуминг за нашите граждани на ЕС, зелени ленти за нашите превозвачи, достъп до европейската система за единно плащане, партньорство за сигурност и отбрана с ЕС Това са истински реформи, а не празни приказки", смята Муцунски. 

Намек към България

Муцунски не споменава България в своя пост, но всъщност страната ни е намесена между редовете. Според него е важно да се говори и за запазена идентичност, достойнство и гордост. "И да, не говоря за повеляване, администратори, договори за под масата, приемане на изнудване или ултиматуми, сякаш са го правили. Тук има разлика - и гражданите виждат тази разлика", коментира Муцунски. 

Припомняме, че тезата на управляващите в Северна Македония е, че България поставя ултиматуми, а за договора под масата най-вероятно визират Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България, който не искат да спазват и за което денонсиране говорят от доста време ,но той всъщност ги вкара в НАТО. ОЩЕ: Път назад: В Северна Македония започна дело срещу вписването на българите в Конституцията

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
