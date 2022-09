Чарлз III беше официално провъзгласен за нов крал на Великобритания (ВИДЕО)

Съветът, излъчван за първи път по телевизията, е вековна формалност за признаване на суверенитета на новия крал. Церемонията има единствено представителен характер, защото тронът се наследява автоматично при кралска смърт. Церемонията е с цел тържественото съобщаване на името на новия монарх.

73-годишният Чарлз официално положи клетва като нов крал, заявявайки, че е "дълбоко наясно" със "задълженията и тежката отговорност на суверенитета".

The King personally asked for television cameras to be allowed in the Accession Council.



King Charles III starts his reign as he means to go on.



A new transparent monarchy for a modern age. pic.twitter.com/8gMXYNW8un