Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

"Държава на чудесата: албанските политици или са идиоти, или ги е страх да кажат, че македонските елити са предимно от българи"

19 август 2025, 21:08 часа 554 прочитания 0 коментара
"Държава на чудесата: албанските политици или са идиоти, или ги е страх да кажат, че македонските елити са предимно от българи"

Албанското издание SYRI.net публикува на 16 август 2025 г. статия от албанския писател и публицист от Република Северна Македония Ким Мехмети. В нея той коментира, че "македонските елити се състоят предимно от българи и сърбизирани православни албанци", а "Република Северна Македония е държава на неяснотите. Така например, и до ден днешен не е ясен точният процент на тукашните албанци и не се знае дали те са толкова, колкото твърдят за себе си – някъде над 40 процента – или толкова, колкото изглеждат като политически потенциал – дори по-малко от ромите?!"

И още - неясно оставало например и дали тези, които днес наричат себе си македонци и които всеки сезон променят „акта си за раждане“, са потомци на южните славяни, или внуци на Александър Велики и неговите войници, завладели Вавилон.

"Северна Македония е страна, в която гражданите от различни етноси се лъжат взаимно", казва автора и дава пример как албанците в публични изяви и от трибуната на парламента казват, че обичат тази страна и македонците в нея, но в частните си разговори казват, че "не можеш да обичаш държавата, която на всеки четири години те връща там, където си бил преди четиридесет години, и народа, за когото си добър само мъртъв?!".

Още: Македонски сън: Берлин искал арбитраж между София и Скопие

Снимка: Личен архив

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Северномакедонски официоз недоволен: САЩ забравили отношението на София към малцинствата

Самоопределението

"Междувременно тези, които днес наричат себе си македонци, публично и за пред хората казват, че искат да изградят равноправна държава за всички, които живеят в нея, но след като изпият третата бира и в затворени „интелектуални“ разговори казват, че за какво ти е държава, която трябва да делиш с албанците, които не приемат да останат такива, от които македонците имат необходимост: дървари, овчари и градинари?!", споделя авторът.

По думите му Македония е и държава на чудесата, където "най-странно е поведението на албанските политици, които или са идиоти, които не разбират, или са страхливци, които се страхуват да кажат, че македонските елити се състоят предимно от българи и сърбизирани православни албанци". И които, за да прикрият истинската си етническа принадлежност, се покриват с яростна омраза към българите и албанците. И тъй като Република Северна Македония е родина на неясноти, лъжи и чудеса, тя по нищо не прилича на нормална държава. И като такава, може би трудно някога ще успее да се превърне в истинска държава, в която никой няма да има нужда нито да лъже себе си, нито да лъже другите“.

Още: Път назад: В Северна Македония започна дело срещу вписването на българите в Конституцията

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Малцинства Република Северна Македония Северна Македония Албански партии
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес