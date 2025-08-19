"Държава на чудесата: албанските политици или са идиоти, или ги е страх да кажат, че македонските елити са предимно от българи"

Албанското издание SYRI.net публикува на 16 август 2025 г. статия от албанския писател и публицист от Република Северна Македония Ким Мехмети. В нея той коментира, че "македонските елити се състоят предимно от българи и сърбизирани православни албанци", а "Република Северна Македония е държава на неяснотите. Така например, и до ден днешен не е ясен точният процент на тукашните албанци и не се знае дали те са толкова, колкото твърдят за себе си – някъде над 40 процента – или толкова, колкото изглеждат като политически потенциал – дори по-малко от ромите?!"

И още - неясно оставало например и дали тези, които днес наричат себе си македонци и които всеки сезон променят „акта си за раждане“, са потомци на южните славяни, или внуци на Александър Велики и неговите войници, завладели Вавилон.

"Северна Македония е страна, в която гражданите от различни етноси се лъжат взаимно", казва автора и дава пример как албанците в публични изяви и от трибуната на парламента казват, че обичат тази страна и македонците в нея, но в частните си разговори казват, че "не можеш да обичаш държавата, която на всеки четири години те връща там, където си бил преди четиридесет години, и народа, за когото си добър само мъртъв?!".

Още: Македонски сън: Берлин искал арбитраж между София и Скопие

Снимка: Личен архив

Още: Северномакедонски официоз недоволен: САЩ забравили отношението на София към малцинствата

Самоопределението

"Междувременно тези, които днес наричат себе си македонци, публично и за пред хората казват, че искат да изградят равноправна държава за всички, които живеят в нея, но след като изпият третата бира и в затворени „интелектуални“ разговори казват, че за какво ти е държава, която трябва да делиш с албанците, които не приемат да останат такива, от които македонците имат необходимост: дървари, овчари и градинари?!", споделя авторът.

По думите му Македония е и държава на чудесата, където "най-странно е поведението на албанските политици, които или са идиоти, които не разбират, или са страхливци, които се страхуват да кажат, че македонските елити се състоят предимно от българи и сърбизирани православни албанци". И които, за да прикрият истинската си етническа принадлежност, се покриват с яростна омраза към българите и албанците. И тъй като Република Северна Македония е родина на неясноти, лъжи и чудеса, тя по нищо не прилича на нормална държава. И като такава, може би трудно някога ще успее да се превърне в истинска държава, в която никой няма да има нужда нито да лъже себе си, нито да лъже другите“.

Още: Път назад: В Северна Македония започна дело срещу вписването на българите в Конституцията