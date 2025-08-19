Още санкции: "Коалицията на желаещите" засилва натиска над Путин след срещите в Белия дом

Британското правителство заяви във вторник, че европейските лидери обмислят налагането на допълнителни санкции на Русия, за да усилят натиска върху руския президент Владимир Путин като част от по-широките усилия за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Правителството потвърди, че "Коалицията на желаещите", чиито лидери разговаряха днес чрез видеоконферентна връзка, е договорило среща между своите екипи за планиране и американските им колеги през следващите дни, за да напреднат с плановете за гаранции за сигурността на Украйна. Те също така ще обсъдят планове за "подготовката за разполагане на сили за гарантиране на сигурността, ако враждебните действия приключат", заяви говорител на кабинета на британския премиер Киър Стармър.

"Лидерите обсъдиха и как може да се окаже допълнителен натиск върху Путин, включително чрез санкции, докато той не покаже, че е готов да предприеме сериозни действия за прекратяване на нелегитимната си инвазия", се казва още в изявлението.

Още: Козовете, които получи Украйна от двете срещи в САЩ: Говори Чавдар Стефанов (ВИДЕО)

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че се е заел да организира среща между Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски за обсъждане на пътя към прекратяване на руската инвазия в Украйна, като същевременно потвърди, че Вашингтон ще подкрепи европейските гаранции за сигурност, насочени към предотвратяване на едно ново руско нападение след края на сегашния конфликт, отбелязва АП.

Подробностите за гаранциите за сигурност и усилията на Тръмп за организиране на мирни преговори все още се уточняват, след като срещата в разширен състав между американския президент, украинския му колега и други европейски лидери в Белия дом приключи.

Снимка: Getty images

Още: Тръмп с признание, че Путин може и да не иска мир и с нареждане Зеленски да бъде "гъвкав" в преговорите

Единство

Междувременно върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че ЕС ще продължи да предприема мерки срещу руската военна икономика и следващият пакет санкции срещу Москва ще бъде готов следващия месец, предаде Ройтерс, като се позова на нейно изявление в платформата "Екс". Калас заяви, че "единството сред лидерите на ЕС в днешната виртуална среща е било очевидно" и темите за сигурността на Украйна и санкциите срещу Русия са на първо място сред приоритетите в дневния ред за преговорите през следващата седмица, които ще водят министрите на външните работи и на отбраната от ЕС.

"На Путин не може да се има доверие, че ще спази каквото и да било обещание или ангажимент. Ето защо гаранциите за сигурност трябва да са силни и надеждни, за да се възпре Русия от това да се преорганизира и да атакува повторно", написа тя.

The unity among EU leaders in today’s virtual Summit was palpable.



Everyone is committed to a lasting peace that protects both Ukraine’s and Europe’s vital security interests. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 19, 2025

Още: Сделката за Украйна - какво спечелиха Тръмп и Путин? Теодор Димокенчев с отговорите (ВИДЕО)