Нов влак с гориво за руската армия гори след атака с дронове (ВИДЕО и СНИМКИ)

19 август 2025, 20:29 часа 137 прочитания 0 коментара
Тази сутрин украинската армия е успяла да нанесе пореден удар и то с дронове срещу руски влак, превозващ гориво за руската армия в Украйна. Ударът е станал факт в Запорожка област - близо до Остриковка, по пътя между Урожайно и Токмак (от изток на запад).

Потвърждение за удара дават Петро Андрющенко, бивш съветник на кмета на Мариупол, както и популярният телеграм канал "Досието на Шпионина", който пръв публикува снимки.

"Никой не е нужно да обяснява пряката връзка между ударите по рафинерии, влакове с гориво, транспортни възли (особено железопътни) и способността на руските войски да извършват оперативни и стратегически маневри със сили и средства в рамките на оперативното разполагане на своите ударни групи в определени оперативни направления. Някой в Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) много креативно е изчислил уязвимостта на ключови точки от руската инфраструктура в това отношение", коментира в канала си в Телеграм о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб.

Това е поредна успешна украинска атака срещу руски влак и то в окупираните от руснаците украински територии.

Ивайло Ачев
