Чехия първа подкрепи спирането на шенгенски визи за руски граждани

"Преустановяване на издаване на (шенгенски) визи за граждани на Руската федерация от страните-членки на ЕС може да стане поредната ефективна санкция", каза Липавски.

Той подчерта, че в периода на войната "не може да става и дума за обичаен туризъм за руснаците."

⚡️Czech Foreign Minister supports calls to stop issuing EU tourist visas to Russians.



Czech Foreign Minister Jan Lipavsky said he intends to raise the issue at an EU foreign ministers' meeting to be held in late August, Czech News Agency reported.