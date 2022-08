Нов украински удар с голям обхват, цивилни руснаци масово напускат Крим (ВИДЕО)

Показателно е и поредното видео от моста, свързващ Крим с Русия – изходният трафик е огромен, задръстванията са факт. Такива кадри излизат още от деня, в който военното летище "Саки" избухна

В Херсонска област е имало неуспешна руска атака при река Ингулец – там, където украинците направиха понтонни мостове. Руснаците са изстреляли 80 ракети "Град" срещу Никопол и Марганец, като в района на Николаев била унищожена германска система "Гепард", според руското военно министерство, както и ракетна установка С-300. Дали е така, е съвсем друг въпрос. А украинците са ударили мост близо до ВЕЦ Каховка. Заедно с Антоновския мост, това е другото съоръжение, което позволява превоз на тежка военна техника от изток на запад пред река Днепър.

Що се отнася до военните действия в Донецка област, руските части се намират на около 8 до 18 километра от Бахмут, когато говорим за настъпление от различни позиции. Засилват се руските съобщения за превзет завод (Кнауф) в Соледар – една от точките на отбранителната линия Северск – Соледар – Бахмут. Очаква се руснаците да продължат с опитите да атакуват директно Бахмут от север, изток и юг, но на 10 август те не предприеха никакви пехотни атаки към Северск. В дневния доклад на Генералния щаб на украинската армия също няма информация за решителен руски пробив що се отнася до Бахмут – има данни за отблъснати руски атаки по места.

По отношение на Авдеевка обаче изглежда руският натиск е по-успешен. Появи се видео, което подсказва, че руснаците контролират минимум в по-голямата си част важното село Писки, на около 11 километра от Авдеевка. Косвено потвърждение за това е и езикът, с който генералният щаб на украинската армия коментира ситуацията – водят се бойни действия. Има нанесен и руски въздушен удар по Авдеевка.

Ukrainain troops under fire at the western edge of Pisky



Междувременно, пред CNN източник от американската държавна администрация коментира, че САЩ са убедени, че руснаци вече биват обучавани да използат ирански дронове. За това има американски разузнавателни данни. Неофициално: Иран се включи в помощ на Русия във войната в Украйна

BBC съобщи, цитирайки британския военен министър Бен Уолъс, че Великобритания ще достави още три ракетни системи за залпов огън М270. Това е по-тежкият еквивалент на HIMARS, който стреля едновременно с 12 ракети. Досега британците са доставили 3 такива системи на Украйна.

