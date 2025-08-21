Войната в Украйна:

Гръцки локали нападнаха с камъни туристически автобус до България (ВИДЕО)

21 август 2025, 11:44 часа 173 прочитания 0 коментара

Нападение над туристически автобус е станало в сряда вечерта, т.е. снощи на магистрала Егнатия Одос в Северна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на новинарския сайт Voria. Автобусът е бил пълен със сръбски туристи, завръщащи се у дома от посещение в Северна Гърция. Туристическият автобус е бил замерян с камъни, се казва още в полицейския доклад. 

Камъните са счупили няколко от прозорците на автобуса, ранявайки двама пътници и един от двамата шофьори. Те са получили порязвания и синини. Първият е отказал медицинска помощ, а на втория е трябвало да му бъдат зашити устните.

Нападателите са гръцки локали

Държавната телевизия ERT добави в четвъртък сутринта, че полицията е извършила двама арестувания във връзка с инцидента. Въпреки че подробности за самоличността на заподозрените не бяха незабавно оповестени публично, властите смятат, че нападението е извършено от тийнейджъри.

Напрежение срещу туристи

Припомняме, че през август възникна напрежение срещу туристи от Израел в Гърция, която е популярна дестинация за израелските летовници и към която има множество ежедневни полети между Тел Авив и Атина, както и множество директни връзки с няколко гръцки острова. Демонстранти се сблъскаха с полицията на пристанището на Волос в Централна Гърция, протестирайки срещу пристигането на круизен кораб, превозващ израелски туристи. ОЩЕ: Сблъсъци в Гърция: Гърците не искат израелските туристи (ВИДЕО)

Междувременно гърците от Александруполис протестираха срещу българските туристи, заради общинския плаж. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция автобус камъни Северна Гърция локали
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес