Гръцки локали нападнаха с камъни туристически автобус до България (ВИДЕО)

Нападение над туристически автобус е станало в сряда вечерта, т.е. снощи на магистрала Егнатия Одос в Северна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на новинарския сайт Voria. Автобусът е бил пълен със сръбски туристи, завръщащи се у дома от посещение в Северна Гърция. Туристическият автобус е бил замерян с камъни, се казва още в полицейския доклад.

Камъните са счупили няколко от прозорците на автобуса, ранявайки двама пътници и един от двамата шофьори. Те са получили порязвания и синини. Първият е отказал медицинска помощ, а на втория е трябвало да му бъдат зашити устните.

Нападателите са гръцки локали

Държавната телевизия ERT добави в четвъртък сутринта, че полицията е извършила двама арестувания във връзка с инцидента. Въпреки че подробности за самоличността на заподозрените не бяха незабавно оповестени публично, властите смятат, че нападението е извършено от тийнейджъри.

Напрежение срещу туристи

Припомняме, че през август възникна напрежение срещу туристи от Израел в Гърция, която е популярна дестинация за израелските летовници и към която има множество ежедневни полети между Тел Авив и Атина, както и множество директни връзки с няколко гръцки острова. Демонстранти се сблъскаха с полицията на пристанището на Волос в Централна Гърция, протестирайки срещу пристигането на круизен кораб, превозващ израелски туристи. ОЩЕ: Сблъсъци в Гърция: Гърците не искат израелските туристи (ВИДЕО)

Междувременно гърците от Александруполис протестираха срещу българските туристи, заради общинския плаж.